Ermal Meta ha attaccato via social Selvaggia Lucarelli dopo che la giornalista ha ribattuto alle sue parole sul caso di violenza a Palermo.

Ermal Meta si è espresso sul recente fatto di cronaca che ha visto protagonista una ragazza di Palermo, che ha subito la violenza di 7 coetanei. Il cantante sui social ha scritto:

“Quando stup*i una donna uccidi il suo futuro, la sua fiducia nel prossimo e nella vita. E senza quella fiducia comprometti la sua capacità un domani persino di avere figli. Questo compromette l’umanità intera”. Selvaggia Lucarelli non ha nascosto di aver trovato fuori luogo il suo commento e nelle sue stories ha ribattuto sarcastica scrivendo: “Oh ragazzi, non stup*ate che poi danneggiate quella macchina da riproduzione chiamata donna. Compromettete l’umanità”.

Ermal Meta

Ermal Meta contro Selvaggia Lucarelli: il botta e risposta via social

Selvaggia Lucarelli ha criticato i commenti fatti da Ermal Meta sul grave fatto accaduto nei giorni scorsi a Palermo e, a quanto pare, il cantante non l’ha presa bene. Lui stesso ha infatti replicato alla giornalista scrivendo:

“Voler capire quello che si vuole capire. Selvaggia Lucarelli su questo è sempre sul pezzo. Forse per lei le donne sono macchine da riproduzione, e mi dispiace che sia così. Si tratta di scelta e a volte capita che questa scelta venga compromessa da traumi di questa portata. Lo so per esperienza diretta. Complimenti!”, ha scritto il cantante, che a seguire ha condiviso un commento fatto dalla giornalista a una foto della di Barbara D’Urso e ha chiosato sarcastico: “La paladina delle donne”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?