Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Maria Teresa Ruta ha confessato di aver avuto una storia con un cantante famoso: chi è il fortunato?

Concorrente molto apprezzato del GF Vip 5, Maria Teresa Ruta ha confessato di aver conosciuto, in modo più o meno approfondito, molti uomini famosi. Nell’ultima puntata del reality più spiato d’Italia, la giornalista ha fatto il nome di uno dei suoi ‘amanti’ e ha lasciato tutti senza parole. La “Vippona”, incalzata da Alfonso Signorini, ha vuotato il sacco e ha ammesso che, dopo la fine del matrimonio con Amedeo Goria, ha avuto una storia di una notte con un cantante famoso. Di chi si tratta?

Maria Teresa Ruta: la storia con un cantante

Maria Teresa Ruta ha un vissuto davvero ricco. La giornalista e conduttrice potrebbe passare ore ed ore a parlare della sua vita: parola dei concorrenti del GF Vip 5. Ha sempre molti aneddoti da raccontare, alcuni dei quali riguardano gli uomini che ha incontrato nel corso della sua esistenza.

Dopo la fine del matrimonio con Amedeo Goria e prima di incontrare l’attuale marito Roberto, Maria Teresa ha avuto due relazioni con uomini famosi. Uno di questi è un cantante e ha rivelato il suo nome proprio nel corso dell’ultima diretta del GF Vip.

“Sono stata con Francesco Baccini. Eravamo entrambi single all’epoca. Lui era un po’ giù perché non era stato selezionato per Sanremo, così l’ho invitato a casa mia per tirarlo un po’ su”, ha dichiarato la Ruta.

Guenda Goria testimone del flirt

Davanti alla confessione amorosa di Maria Teresa, tutti i concorrenti del GF Vip hanno sgranato gli occhi. I “Vipponi” più avanti con gli anni hanno subito capito chi fosse il cantante, mentre gli altri si sono posti qualche domanda. A risolvere i dubbi di tutti ci ha pensato Pupo, che ha suggerito loro il titolo di due brani noti di Francesco Baccini, ovvero Ladri di biciclette e Sotto questo sole.

Alfonso Signorini, non contento della confessione della sua “Vippona”, ha chiesto l’intervento della figlia Guenda Goria. Quest’ultima è stata testimone oculare del flirt, quindi ha confessato che è stata proprio lei a “beccare” sua madre e Baccini mentre erano seduti sul divano a “guardare” il Festival di Sanremo.