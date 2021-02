Laetitia Casta è di nuovo incinta. L’attrice francese aspetta il suo quarto figlio: è il primo dal marito, il regista Louis Garrel.

Laetitia Casta, attrice e già madre di tre figli, a 42 anni compiuti è di nuovo in dolce attesa. L’interprete francese starebbe infatti aspettando il suo quarto figlio, a distanza di ben 11 anni dalla sua ultima gravidanza e si tratterebbe del primo figlio dal marito e regista, Louis Garrel. La super top model in realtà non ha ancora ufficializzato la lieta novella ma è apparsa prima sul magazine francese Voici e poi sull’ultimo numero di Gente con un evidente pancione.

Laetitia Casta è incinta per la quarta volta

Oltre ad un vistoso pancione, al momento non si conosce null’altro sulla quarta gravidanza di Laetitia Casta, nè la data presunta del parto nè il sesso del nascituro.

L’attrice che è già madre di Satheene nata nel 2001 dalla relazione con il fotografo Stephane Sednaoui e successivamente nel 2006 e nel 2009 di Orlando e Athena, nati invece dalle nozze con l’attore italiano Stefano Accorsi, adesso starebbe per rendere padre per la seconda volta, il marito e regista, Louis Garrel. Quest’ultimo ha infatti già una figlia adottiva di nome Oumy avuta dell’ex compagna, Valeria Bruni Tedeschi.

Laetitia Casta e Louis Garrel

Laetitia Casta e Louis Garrel, entrambi riservatissimi, sono convolati a nozze in gran segreto a Lumio in un paesino della Corsica nel giugno del 2017 ma in passato anche anche recitato insieme nella pellicola, L’uomo fedele.