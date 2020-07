Giulio Berruti allo scoperto su Maria Elena Boschi: “Sono innamorato”

Maria Elena Boschi è stata pizzicata più volte con Giulio Berruti negli ultimi mesi: l’attore ha confessato di essere innamorato…

Non è la prima volta che l’ex ministro Maria Elena Boschi viene pizzicata in compagnia dell’attore Giulio Berruti, ma questa volta tra i due sembrerebbe esserci più che una semplice amicizia. Le foto pubblicate da Chi pochi giorni fa sembrano documentare un bacio. Pochi mesi fa era invece stato il settimanale Diva e Donna a pizzicarli insieme durante un pranzo a Fregene. In televisione, a “C’è tempo per”, Berruti ha confessato: “Sono innamorato” senza tuttavia scendere nei dettagli.

Maria Elena Boschi: Giulio Berruti è il nuovo fidanzato?

I giornali specializzati in gossip lo dicono da tempo: tra Giulio Berruti e la ex ministra Boschi potrebbe esserci una liaison sentimentale, e a testimoniarlo sarebbero alcuni scatti in cui i due sono stati pizzicati occhi negli occhi, mentre si abbracciavano teneramente.

Maria Elena Boschi Giulio Berruti

I due sono molto riservati, tanto che è stato difficile per Berruti confessare il suo amore senza tuttavia citare Maria Elena, con cui è stato paparazzato complice.

L’ex ministro era tornato single

Prima di Berruti, la Boschi aveva confessato a Otto e Mezzo di essere tornata single dopo una lunga storia d’amore. L’ex ministro ha sempre preferito mantenere un velo di riserbo sulla propria vita sentimentale e non ha mai svelato il nome del partner con cui avrebbe avuto la liaison.

“L’abbiamo tenuta nascosta per tutelare la nostra privacy. Anche se non lo trovo così rilevante adesso non sono in una relazione”, aveva confessato.

Dopo che lei e Giulio Berruti erano stati pizzicati insieme al salone del mobile di Torino (durante l’estate 2019), l’attore era stato pizzicato da DiPiù mentre si scambiava baci infuocati con la giovane attrice Fran Kirchmair, segno che probabilmente tra l’attore e l’ex ministro non ci sarebbe stata alcuna liaison sentimentale. Ma la storia di Berruti ora è finita: i due sono liberi di amarsi.

