Il 28 agosto Maurizio Costanzo avrebbe spento 85 candeline. Maria De Filippi, dopo la sua scomparsa, si è chiusa nel massimo riserbo.

Il 24 febbraio scorso Maurizio Costanzo si è improvvisamente spento all’età di 85 anni. Sua moglie Maria De Filippi non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto e ha preferito vivere il suo dolore nel più totale silenzio. La conduttrice non si è espressa pubblicamente neanche in occasione di quello che sarebbe stato il compleanno di suo marito.

Maria De Filippi

Maria De Filippi: il compleanno di Maurizio Costanzo

Gli ultimi mesi sono stati senza dubbio non facili per la conduttrice Maria De Filippi che, per la prima volta, si è trovata a vivere la sua quotidianità senza il marito Maurizio Costanzo. Il celebre volto tv non ha rotto il silenzio neanche in quello che sarebbe stato il giorno del compleanno del celebre conduttore e che senza dubbio, per lei, sarà stata un giorno di profondo dolore. La conduttrice ha cercato di dare un’impressione dignitosa dopo la scomparsa del marito e, appena qualche giorno dopo i funerali, è tornata a lavoro.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno manifestato pubblicamente la loro vicinanza e il loro affetto.