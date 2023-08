La showgirl Belen Rodriguez ha postato un video bollente sui social e ha attirato l’attenzione dei fan e dei curiosi.

Con un futuro lavorativo ancora incerto e l’ennesima rottura da Stefano De Martino ormai alle spalle, Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé e nelle scorse ore ha condiviso sui social una foto in lingerie e un breve video che non ha mancato di attirare l’attenzione dei fan. Nel video in questione la showgirl è ritratta controluce in compagnia di un uomo che, secondo i rumor, potrebbe essere il suo nuovo presunto partner, Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez: il video bollente

Belen Rodriguez ha infiammato i social postando un seducente scatto in lingerie e, a seguire, ha incuriosito i suoi fan mostrandosi insieme a quello che in molti credono essere la sua nuova fiamma (ossia l’imprenditore Elio Lorenzoni).

Nelle ultime ore la showgirl ha postato un video bollente sulle note di Another day in Paradise degli Still Collins e in tanti si chiedono se l’uomo ritratto insieme a lei non sia proprio la sua presunta nuova fiamma. Sulla questione emergeranno nuovi sviluppi? La showgirl al momento ha preferito mantenere il massimo riserbo.