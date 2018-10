Scopriamo cosa c’è da sapere sulla regina della televisione, Maria De Filippi: dal suo matrimonio con Maurizio Costanzo ad alcune curiosità sulla sua vita privata.

Regina di audience e di programmi di successo, Maria De Filippi è un punto di riferimento nelle case degli italiani, e grazie alle sue trasmissioni moltissimi artisti sono stati lanciati nel mondo dello spettacolo. È nata il 5 dicembre 1961 (Sagittario), è partita da Milano e…ha conquistato tutto il mondo (dello spettacolo); ma non illudetevi di trovarla sui social: nonostante ci siano molti profili Instagram fan, nessuno è gestito da lei.

Scopriamo di più sulla conduttrice: dal suo matrimonio con Maurizio Costanzo ad alcune curiosità sulla sua vita privata!

Maria De Filippi: il figlio e il matrimonio con Maurizio Costanzo

Dopo cinque anni di fidanzamento, il 28 agosto 1995 (giorno del compleanno di Maurizio Costanzo) i due convolano a nozze. Nel 2004 hanno adottato il loro unico figlio insieme, Gabriele Costanzo, che lavora con lei nella redazione di Uomini e Donne.

Pur mantenendo il massimo riserbo sulla propria vita privata, la coppia di storici conduttori televisivi ha rilasciato un’intervista doppia alla trasmissione di Costanzo L’intervista, dove si sono reciprocamente raccontati la loro storia e alcuni punti cruciali delle loro vite.

La conduttrice ha ricordato le sue nozze con Maurizio Costanzo prendendolo in giro perchè quello per lui era il quarto matrimonio: “Si vede che eri abituato ai matrimoni, ormai conoscevi la procedura”.

I due hanno parlato anche del grande amore che li lega a loro figlio Gabriele: “È una cosa bella. Un ragazzo intelligente, pulito, onesto, mi stupisce ogni giorno di più. E io non sono prodiga di complimenti, lui queste cose le sente per la prima volta adesso. Ma sono certa che sarà un bravo padre, e anche un buon marito, è uno fedele”, ha detto la conduttrice commossa.

Ospite a Il tempo delle donne la conduttrice ha anche rivelato di essere molto gelosa, e di essere praticamente sicura che Costanzo l’abbia tradita: “Non so se sono stata tradita, immagino di sì, ma non ho mai voluto indagare. Non ho mai cercato prove, mai spiato il telefonino di mio marito. Ma sono certa che se scoprissi un tradimento avrei zero sensi di colpa ma penserei solo: è uno str***o”.

6 curiosità su Maria De Filippi

– La De Filippi ama moltissimo i cavalli e ne possiede 3: Ghost, Talamone e Irko. Per il suo 38esimo compleanno il cast di Buona Domenica le ha anche regalato un pony. Ha iniziato a fare equitazione da bambina ma dopo una caduta in cui si è rotta il malleolo ha deciso di rinunciare per molti anni.

– In un’intervista a Diva e Donna Max Pezzali ha confidato di aver consegnato a Maria De Filippi i primi omaggi floreali da parte di Maurizio Costanzo. Il cantante all’epoca non era ancora famoso e lavorava nel negozio di fiori dei suoi genitori.

– Porta sempre due collane: una l’ha ricevuta in dono da Riccardo Tisci, stilista per Givenchy, l’altra invece è un regalo di Maurizio Costanzo.

– Una delle sue più grandi amiche è Sabrina Ferilli. L’attrice ha svelato a Vanity Fair che Maria De Filippi non è una brava cuoca: “È capace di guardare con imbarazzo pure un uovo alla coque, affronta il cucinare come se fosse astrofisica.”

– Nel 1993, insieme e suo marito, è stata vittima di un attentato di stampo mafioso a via Fauro a Roma; la coppia riuscì a scampare miracolosamente scegliendo una macchina diversa dal solito. Da allora Costanzo vive sotto scorta.

– Adora l’odore della benzina.