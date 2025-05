Maria Corleone 3 si farà? Le anticipazioni sul futuro della serie TV

Anche la seconda stagione è giunta alla conclusione, ora sono in tanti a domandarsi se Maria Corleone 3 si farà oppure no.

Con la puntata in onda in prima serata su Canale 5 martedì 20 maggio 2025, si è conclusa anche la seconda stagione di Maria Corleone, la fiction con protagonista Rosa Diletta Rossi nei panni della figlia di un boss della mafia che è sempre stata distante dal mondo criminale, almeno fino a quando il fratello non viene ucciso. A quel punto entra lei stessa a far parte della criminalità organizzata. Come sempre capita quando una stagione di una serie TV di successo giunge alla conclusione, in molti si stanno ora chiedendo se Maria Corleone 3 si farà oppure no: vediamo tutto quello che sappiamo a riguardo.

Maria Corleone 3 si farà?

Per il momento da parte di Mediaset non è ancora arrivata nessuna comunicazioni ufficiale sul futuro della fiction, non è quindi ancora noto se Maria Corleone 3 ci sarà oppure no. Certo è che i fan della fiction possono comunque essere ottimisti: i dati di ascolto delle varie puntate sono stati buoni e questa lascia pensare che da parte di Mediaset ci sia la volontà di proseguire con la serie TV.

Non resta quindi che attendere comunicazioni ufficiali da parte della produzione, di Mediaset o di qualche protagonista della stessa serie TV.

Quando esce Maria Corleone 3?

Non essendoci al momento ancora nessuna comunicazione ufficiale riguardo al futuro di Maria Corleone 3, non è possibile dire con certezza quando le nuove puntate arriveranno su Canale 5.

Si può ipotizzare però, considerando i tempi necessari per le riprese e i lavori di produzione, che le puntate possano andare in onda nel 2027, fra due anni. D’altronde erano passati due anni anche dalla messa in onda della prima stagione e quelli della seconda.