Doc: ecco le differenze tra la serie TV italiana e quella americana

Su Rai 1 debutta il remake americano di Doc, la fiction con protagonista Luca Argentero: ecco tutte le differenze tra le due serie TV.

Su Rai 1 da martedì 20 maggio 2025 va in onda Doc. No, non si tratta di un errore perché non ci riferiamo alla celebre fiction con protagonista Luca Argentero ma al remake americano che, dopo il grande successo avuto negli Stati Uniti, è arrivata anche in Italia. Non capita spesso che una serie TV italiana venga rifatta in una versione americana, questo dimostra quanto la storia del dottor Andrea Fanti abbia avuto un successo internazionale. Le due versioni di Doc, quella italiana e quella americana, non sono però identiche ma presentano una lunga serie di differenze: vediamo ora quali.

Doc: le differenze tra la serie TV italiana e quella americana

La più grande differenze tra le due versioni di Doc è che in quella italiana il protagonista è un uomo, per l’appunto il dottor Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero, in quella americana è invece la dottoressa la dottoressa Amy Larsen, che è interpretata da Molly Parker.

Lettini ospedale stanza

Ma c’è anche una grande differenza per quel che riguarda l’origine della perdita di memoria che colpisce il protagonista. Nel Doc italiano, che è tratto dalla vera storia del dottor Pierdante Piccione, il protagonista a causa la perdita di memoria al protagonista è un colpo di pistola, la dottoressa Amy Larsen è invece vittima di un grave incidente d’auto. Per il resto le due serie TV sono molto simili.

C’è poi una curiosità che merita di essere segnalata: Molly Parker, che come detto interpreta la protagonista principale del Doc americano, ha raccontato di non aver voluto vedere la versione italiana per non farsi influenzare troppo nell’interpretazione del proprio personaggio da quando fatto da Luca Argentero nella versione italiana.