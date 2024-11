L’attrice Margot Robbie è diventata mamma di un piccolo maschietto. L’annuncio rilasciato dalla rivista People.

La celebre attrice australiana Margot Robbie, nota per ruoli iconici come quello in Barbie, è diventata mamma per la prima volta. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppia e confermato dalla rivista People, il 17 ottobre è nato il primo figlio dell’attrice e di suo marito Tom Ackerley. La notizia, come richiesto dalla coppia è stata mantenuta riservata per alcune settimane. Margot e Tom hanno infatti chiesto ad amici e familiari di non diffondere pubblicamente la notizia fino a quando non sarebbero stati pronti a condividerla.

Margot Robbie e Tom Ackerley: la riservatezza della coppia

Margot Robbie e Tom Ackerley sono sempre stati molto riservati riguardo alla loro vita privata.

La coppia non ama esporre aspetti personali sui social, preferendo tenere il loro rapporto lontano dai riflettori. La gravidanza stessa era stata tenuta segreta a lungo. Era stata confermata solo a luglio, quando una fonte vicina ai due aveva confidato che la coppia fosse “Felice che la notizia fosse trapelata“, nonostante non fossero stati loro a rivelarla pubblicamente.

Margot Robbie

Margot Robbie e Tom Ackerley si sono conosciuti nel 2014 sul set del film Suite Française, dove Tom lavorava come assistente alla regia. Margot, allora convinta che lui non fosse interessato a lei, ha raccontato di essersi innamorata sin dal primo incontro, anche se ha esitato a rivelare i propri sentimenti. La coppia ha coronato il loro sogno d’amore nel 2016, quando si sono sposati in una cerimonia privata in Australia.

La coppia realizza il sogno di avere una famiglia

Sin dagli inizi della loro relazione, Margot e Tom hanno condiviso il desiderio di avere una famiglia.

“La famiglia significa molto per entrambi” aveva rivelato una fonte, che aggiunge: “Sapevano fin dall’inizio della loro relazione che diventare genitori era qualcosa che desideravano“.

Secondo la fonte, “Margot ha tenuto nascosta la gravidanza sul set, nessuno sospettava che fosse incinta. È stata super professionale e concentrata durante le riprese“.

Ora, con la nascita del loro primo figlio, Margot Robbie e Tom Ackerley hanno iniziato una nuova fase della loro vita. Al momento non è noto il nome che i due neo-genitori hanno dato ai bambino.