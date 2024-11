Un concorrente del Grande Fratello ha usato il cellulare all’interno della Casa? Scoppia il caso, gli inquilini sono furiosi.

Una nuova polemica si è scatenata all’interno del Grande Fratello. Com’è già successo in alcune delle edizioni passate, anche quest’anno è scoppiato il cellulare gate. Secondo alcuni inquilini, infatti, uno dei concorrenti del reality potrebbe aver introdotto in segreto uno smartphone per comunicare con l’esterno. Ma chi è stato e perché? Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello: chi ha introdotto un cellulare nella Casa

Tutto è iniziato quando Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati mandati per qualche giorno nella Casa del Gran Hermano, la versione spagnola del reality. Durante il viaggio dall’Italia alla Spagna, o al loro ritorno, pare che Lorenzo abbia controllato il cellulare.

Durante il viaggio, infatti, il concorrente sarebbe andato sui social, scoprendo alcune delle voci e delle notizie esterne.

Per tale motivo sui social è scoppiato il cellulare gate. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Infatti, mentre Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi si trovavano stesi sul letto a chiacchierare, si sente chiaramente dire: “Ha visto il mio profilo social“.

Qui il video dell’accaduto.

CELLULARE GATE



E nessuno ne parla?

L’unico vero caso da squalifica?



Riportare anche notizie dall’esterno ad altri concorrenti dai su @GrandeFratello che barzelletta#grandefratello



pic.twitter.com/CDMwyg0Y2E — B🧚🏻‍♀️ (@bbxsedici) November 3, 2024

Ora i fan si chiedono: ci saranno conseguenze per la violazione del regolamento?

Grande Fratello: squalifiche in arrivo

Alcuni utenti social hanno chiesto a gran voce la squalifica di Lorenzo Spolverato proprio per via della violazione del regolamento. Infatti, non sarebbe consentito ai concorrenti né di avere accesso al cellulare e né tantomeno riportare notizie del mondo esterno all’interno della Casa.

Alfonso Signorini prenderà la drastica decisione? Arriveranno chiarimenti nella prossima puntata? Non ci resta che attendere per scoprirlo.