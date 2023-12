Il conduttore Marco Liorni è tornato al successo dopo un periodo difficile in cui aveva pensato di lasciare la televisione. Ecco perché.

La rivincita di Marco Liorni. La si potrebbe definire proprio in questo modo. Una nuova scalata in tv dopo un periodo di stop piuttosto lungo ma che ora si è interrotto e, anzi, che lo ha visto nel corso degli ultimi mesi guadagnarsi sul campo “promozioni su promozioni”. Intervistato dal Corriere della Sera, il neo presentatore de L’Eredità, da poco annunciato, ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita, professionale e privata.

Marco Liorni: il GF, il crollo e la rivincita

Marco Liorni

Nel corso dell’intervista, Liorni ha spiegato di come abbia affrontato momenti molto complicati nel corso della sua carriera televisiva, in modo particolare dopo aver condotto il Grande Fratello. Un’esperienza dopo la quale è rimasto fermo a lungo: “Dopo 7 anni di Grande Fratello. Niente tv per 4 anni”, ha detto.

Il motivo è stato chiaro: “Non solo paura, l’avevo proprio deciso. Mi ero dato come deadline il dicembre 2011, dopo aver portato per tutto quel tempo i miei progetti di programmi a tutte le persone che conoscevo. Ma la risposta era sempre la stessa: mi vedevano come quello del Grande Fratello“.

Da qui il piano B pronto con la radio ma nel mese di novembre, la svolta: “Arrivò l’occasione di un numero zero per la Rai, Perfetti innamorati”. E da lì l’exploit sempre continuo con l’arrivo all’apice con L’Eredità: “Non so se qualcuno ha fregato qualcosa. Diciamo che stavo benissimo a Reazione a Catena, ma un giorno mi hanno proposto L’Eredità. Poi magari ci cambieranno di nuovo… Ma sono onorato per avere l’opportunità di programma storico, condotto da grandi come Fabrizio Frizzi”.

