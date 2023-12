I progetti di Fabrizio Corona in America stoppati dalla mancanza del passaporto. La richiesta dell’ex re dei paparazzi.

Sogna di lavorare in America ma deve arrendersi, almeno per ora, alla mancanza del passaporto. Parliamo di Fabrizio Corona che vorrebbe volare negli States per intraprendere nuovi progetti, ma siccome è ritenuto ancora “socialmente pericoloso” non potrà muoversi liberamente per via del suo passato controverso con la legge.

Fabrizio Corona, il “sogno americano” e il passaporto

“Rivoglio il mio passaporto, che non mi servirebbe per scappare ma per iniziare l’attività che sognavo da una vita”. Sono queste le parole di Fabrizio Corona riprese da TgCom24 a proposito della richiesta dell’ex re dei paparazzi rivolta al Tribunale di Milano.

L’uomo avrebbe spiegato di voler “lavorare negli Usa e fare documentari” e che avrebbe “già pagato il debito con la giustizia”.

Le autorità, però, hanno rinviato il procedimento al 21 marzo e dovranno decidere se applicare ancora all’ex agente fotografico la misura della sorveglianza speciale, che comporterebbe una serie di prescrizioni da rispettare.

La Questura di Milano, intanto, ha fatto sapere tramite della documentazione depositata al Tribunale, che ritiene il paparazzo ancora “socialmente pericoloso”.

“Io vivo regolarmente, non violo la legge dal 2007-2008 e sto svolgendo la mia attività”, la difesa dell’uomo. “Sono tornato in Rai dopo 12 anni e ho aperto una testata giornalistica. L’inchiesta sul calcioscommesse l’avete vista? Io sto collaborando con la giustizia, ho aperto il caso, sto facendo un lavoro giornalistico di pari passo con la Procura di Torino”.

Staremo a vedere se l’uomo riuscirà a vincere questa battaglia e ottenere finalmente di nuovo il passaporto per poter partire in America e provare una nuova impegnativa vita lavorativa. Per il momento, però, per Corona solo social e annunci di vario genere.

