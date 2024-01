Dove si trova e com’è la casa di Marco Liorni? Il conduttore di Reazione a Catena vive in una dimora a misura di famiglia con moglie e figlie.

Da sempre molto riservato e restio a parlare della sua vita privata, Marco Liorni vive in una casa formato famiglia con la moglie Giovanna Astolfi e le loro due figlie. Vediamo dove si trova e com’è la dimora, che ospita anche un altro componente importante da cui il presentatore si separa raramente.

Marco Liorni: la sua casa è a misura famiglia

Classe 1965, Marco Liorni è nato il 6 agosto a Roma. Anche se il suo lavoro lo porta a viaggiare spesso per l’Italia, il conduttore non ha mai lasciato la sua città di origine. La sua casa, infatti, si trova nella Capitale, precisamente in zona Appio Latino, quartiere dove è cresciuto. Vive con la seconda moglie Giovanna Astolfi, di professione giornalista del settore medico e ambientale, e le loro due figlie, Emma e Viola. Dal precedente matrimonio con una donna di nome Cristina, Marco ha avuto anche Niccolò.

Da sempre molto geloso della sua vita privata, tanto che le seconde nozze si sono svolte nel 2014 in gran segreto negli Stati Uniti, Liorni è piuttosto avaro di condivisioni social. E’ per questo che non abbiamo tanti dettagli in merito alla sua casa. Sappiamo, grazie ad un’intervista che ha rilasciato nel 2021 al settimanale Oggi, che la dimora è stata perfetta per accogliere la vita di quattro persone durante il lockdown da Covid-19. Marco ha raccontato:

“In quarantena ci siamo trovati, abbiamo ritrovato il senso della famiglia. Rimanevamo a tavola a parlare fino a tardi con le mie figlie, e poi è capitato che io e Giovanna continuassimo a farlo fino a notte fonda… Abbiamo vissuto crisi, ma il nostro rapporto non è mai appassito, anzi è rifiorito perché io so che voglio stare con lei e lei vuole stare con me. Contro tutto e contro tutti“.

Marco Liorni: nella sua casa c’è spazio anche per Grace

Stando alle poche condivisioni social di Marco Liorni, la casa che divide con la moglie e le figlie è formato famiglia, ma è abbastanza grande da accogliere anche un cucciolo peloso. Stiamo parlando di Grace, un bellissimo esemplare di Pastore Tedesco.

E’ con l’amico a quattro zampe che il conduttore di Reazione a Catena si concede lunghe passeggiate nel Parco della Caffarella.

Quando Marco si trova a lontano da casa per lavoro, in questi anni a Napoli per le registrazioni di Reazione a Catena, alloggia in albergo. Sappiamo che l’ultima struttura scelta è un hotel lussuoso situato sul Golfo del capoluogo campano, che gli consente di fare il suo allenamento quotidiano, una passeggiata a ritmo sostenuto da Castel dell’Ovo a Posillipo e viceversa. Ovviamente, quando è in trasferta per lavoro Grace resta a casa con il resto della famiglia.