Uno dei brani più amati di Vasco Rossi, Albachiara, sarà omaggiato dalla Zecca con una moneta celebrativa: l’annuncio del rocker di Zocca.

Passano gli anni, ma non passa l’amore degli italiani per Vasco Rossi e la sua straordinaria musica. L’ennesima conferma arriva dalla Zecca dello Stato, che ha deciso di rendere omaggio al rocker di Zocca celebrando Albachiara, una delle canzoni italiane più amate di tutti i tempi.

Nel 2024 verrà coniata una moneta speciale dedicata proprio alla canzone pubblicata dal Blasco nel maggio del 1979 come unico estratto dal suo storico secondo album, Non siamo mica gli americani!. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore emiliano attraverso un post sui social: “Clamoroso! Sulla Gazzetta Ufficiale la notizia che nel 2024 verrà coniata una moneta in argento rodiato ‘nuovo di Zecca’ in omaggio ad Albachiara“.

La Zecca omaggia Vasco Rossi: in arrivo una moneta per Albachiara

Il Kom non si è limitato a condividere la notizia con il suo classico stile, non nascondendo la gioia e l’entusiasmo per un omaggio totalmente inaspettato, ma ha anche mostrato le immagini della moneta, ideata da Silvia Petrassi e dal valore di 5 euro.

Vasco Rossi

Da una parte della moneta, che ricorderà per certi versi un 45 giri in miniatura, da un lato avremo il testo della canzone, uno dei primi grandi successi del Kom, dall’altro invece la raffigurazione della protagonista del brano, una ragazza con dei libri in mano che cammina “per strada mangiando una mela“. Con questa moneta verrà tra l’altro inaugurata una serie speciale di monete dedicate ai collezionisti e basate sulle Canzoni italiane.

Vasco Rossi racconta l’origine di Albachiara

Nel dare l’annuncio di questo grande riconoscimento per Albachiara, premiato tra l’altro nel 2023 con il prestigioso Premio Siae, Vasco ha voluto ancora una volta raccontare la genesi di una canzone diventata in breve tempo un classico della nostra musica, un inno destinato all’immortalità.

Spiega il rocker di Zocca: “Ero nel salotto di casa mia, mentre aspettavo di uscire presi la chitarra e buttai giù la canzone, ispirato da quella ragazzina che vedevo prendere la corriera dalla finestra di camera mia“.

Proprio alla sua musa ispiratrice, tale Giovanna, che all’epoca aveva solo 13 anni, più tardi Vasco confessò questa dedica molto speciale. Lo ha raccontato lo stesso rocker in un’intervista del 2010. E se inizialmente sembra che la ragazza sia rimasta sorpresa e imbarazzata, in un secondo momento avrebbe detto al Blasco di essere addirittura offesa, a causa della loro differenza d’età.

Non a caso, il cantautore decise di dedicarle anche un brano successivo, Una canzone per te, tratto dal celeberrimo album Bollicine del 1983, e in particolare il verso: “Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande“.

Di seguito il post con la moneta dedicata ad Albachiara: