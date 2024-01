Qual è il significato di Silenzio di Gianna Nannini? La canzone mette in musica le emozioni che si provano quando una relazione finisce.

A distanza di cinque anni dal suo ultimo progetto discografico, Gianna Nannini torna a far cantare i fan con una canzone che promette di diventare un successo. Stiamo parlando di Silenzio, un brano che si fa amare fin dalle prime strofe: ecco il significato e il testo.

Silenzio di Gianna Nannini: il significato della canzone

Uscita venerdì 5 gennaio 2024, Silenzio è la nuova canzone di Gianna Nannini. Il singolo anticipa il nuovo album, atteso per la primavera. Un brano profondo, una riflessione sulle emozioni che si vivono quando una storia d’amore giunge al capolinea. Nei primi tempi si avverte un impulso irrefrenabile che spinge a comunicare e a tornare al passato, ma è nel silenzio che si trovano tutte le risposte.

“Quello che non ho è amarti un po’

È un bacio nel silenzio (silenzio)

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio (silenzio, silenzio)“.

Due persone che si perdono e si ritrovano, sempre, ma che alla fine non riescono più a trovare una soluzione. “Non c’è una colpa, ognuno ha il suo dolore“, ma è necessario tornare a vivere.

“Forse è soltanto questo che volevo

Ora torniamo a vivere davvero“.

Silenzio di Gianna Nannini è una profonda riflessione sui sentimenti, sul bisogno di trovare rifugio nell’introspezione. Quella necessità di partire da dentro per guarire anche fuori, per poi ripartire con maggiori consapevolezze di sé.

Ecco il video di Silenzio di Gianna Nannini:

Silenzio: il testo della canzone

Parlami d’amore, cambia la visione

Vuoi tornare un po’ indietro nel tempo

Seguo le tue ombre, non ascolto, sento…

Continua per il testo integrale