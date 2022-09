Addio al celibato divertente per Marcell Jacobs che ha dovuto seguire le direttive degli amici per una serata prima delle nozze.

Marcell Jacobs è pronto a sposare la sua compagna Nicole Daza. Ad un anno dalla vittoria della medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Tokyo, ecco arrivare finalmente la data del fatidico sì alla sua dolce metà. Per festeggiare l’occasione, gli amici più intimi gli hanno organizzato qualcosa di molto speciale…

Marcell Jacobs diventa un carcerato

Tra pochi giorni, il 17 settembre, Marcell Jacobs e Nicole Daza si giureranno amore eterno ma prima, come è giusto e tradizione che sia, ecco i rispettivi addii al celibato e nubilato.

Il velocista ha festeggiato con i suoi amici ed è stato pizzicato dal magazine Chi con un “travestimento” molto speciale.

L’atleta, come racconta il settimanale, è stato obbligato a vestirsi da cercarato. Jacobs è stato paparazzato con tanto di catene e palla al piede, obbligato dai suoi più cari amici a questo particolare travestimento. Loro, invece, hanno indossato una maglietta con la scritta “Amici del cog**one che sta per sposarsi” . La combricola ha festeggiato al mare, in spiaggia, con tanto relax e divertimento.

Secondo alcune indiscrezioni pare che il matrimonio si celebrerà a Gardone Riviera con circa 150 invitati. All’evento ci saranno i parenti di lei dall’Ecuador, così come quelli di lui. Dovrebbe partecipare anche il padre di Marcell che abbandonò la famiglia in America quando il figlio aveva solo pochi mesi di vita.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per vedere le immagini dell’evento e apprezzare al meglio il lieto giorno dell’atleta e della sua compagna di vita e madre dei suoi figli, Anthony e Meghan. Marcell era già padre di Jeremy, nato da una precedente relazione.

Di seguito un recente post Instagram dei futuri marito e moglie:

