La gentilezza e la professionalità di Amadeus, “contro” la voglia di essere originale e sempre se stessa di Ornella Vanoni. Curioso botta e risposta andato in scena nelle scorse ore all’Arena di Verona durante le registrazioni di “Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90”, uno show musicale che sarà trasmesso nei prossimi giorni in Rai.

Amadeus ‘litiga’ con Ornella Vanoni

Come detto, in questi giorni sono andate in scena le registrazioni del nuovo show Rai che ripercorre i successi delle hit iconiche del passato. L’appuntamento sarà condotto da Amadeus e in tv si vedrà da sabato 17 settembre.

Sui social, però, in queste ore, stanno già circolano alcuni dettagli della serata vivacizzata da un curioso episodio che ha visto appunto il presentatore “contro” Ornella Vanoni.

A riportare il video su Instagram è stato Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che, presente all’evento, ha ripreso il momento spiegando quanto accaduto.

“Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus in esclusiva per voi. Immagini inedite (che non vedrete mai) del nuovo format 70-80-90, settimana prossima in onda su Rai 1. Amadeus che non si fida di far cantare l’immensa Ornella Vanoni live ma con le basi… Ornella Vanoni si ribella”, ha scritto l’uomo a corredo del breve filmato.

Nel video si capisce bene cosa è accaduto con Amadeus che parlando alla Vanoni le propone di cantare con la base per far “venire meglio” il tutto. Lei, dal canto suo, non sembra essere favorevole: “No, con le basi non mi piace cantare”.

Il conduttore, però, non convinto ha provato ancora a convincere l’artista: “Tu non la guardi, la devi guardare e invece guardi solo loro”, facendo riferimento, evidentemente alla lettura del display davanti al palco e al pubblico presente.

