Sfogo social di Dayane Mello a margine dell’inizio del Grande Fratello Vip. Parole che hanno lasciato qualche dubbio ai suoi seguaci…

La nuova stagione televisiva sta per iniziare su tutte le reti del piccolo schermo e con essa anche svariati reality show. In modo particolare, il pubblico Mediaset aspetta con ansia il Grande Fratello Vip e, in tale ottica, fanno parlare le recenti dichiarazioni social di Dayane Mello, modella ed ex volto di diversi programmi e format.

Dayane Mello e lo sfogo sui reality

Dayane Mello

“Mi dissocerò da qualsiasi tipo di reality. A questo punto, non supporterò nessuno. Rispetterò semplicemente il mio pubblico, perché so cosa hanno passato per me. Sono su un nuovo percorso nella mia vita, non ne faccio più parte. Grazie di tutto”. Sono queste le prime parole sulle storie Instagram di Dayane Mello.

Dichiarazioni che hanno avuto anche una ulteriore spiegazione: “La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione. Ho passato molto tempo a prendermi cura di me stessa dal mio psicologo per stare meglio. Non voglio ricominciare da capo e voglio amare e rispettare il mio pubblico e non saranno usati per aiutare nessuno. Vi amo con tutto il mio cuore”.

Cosa avrà voluto dire la modella? In tanti se lo sono chiesti. Tra le ipotesi è che la donna non chiederà al suo pubblico di supportare determinati Vipponi. Che voglia fare un torto a qualcuno o semplicemente restare in disparte?

Di seguito, invece, un recente post Instagram della modella:

