Una volta uscito dal GF Vip 6, il gieffino non ha smesso di pensare alla sua principessa e per lei si è fatto fare un tatuaggio nuovo di zecca.

Manuel Bortuzzo, in occasione di un’intervista ai microfoni di Casa Chi rivela cosa pensa di Soleil Sorge e Delia Duran. Inoltre, il gieffino spiega quali sono i suoi attuali rapporti con la ex fidanzata e quale sia il significato del nuovo tatuaggio per Lulù.

Le dichiarazioni di Manuel Bortuzzo

Come riporta Blogtivvu, Manuel Bortuzzo si esprime su Soleil e Delia Duran: “In realtà non mi sembrava di aver detto niente di particolare. Mi sembra abbastanza normale come cosa anche perché ho detto ciò che ho visto e vissuto. Lì c’è stato il confronto Delia Soleil e c’erano loro in votazione e se mi chiedi chi preferisci io rispondo. Se il pubblico ha reagito in quel modo evidentemente non ero l’unico a pensarla così.“

Il gieffino spiega anche in quali rapporti è con la sua ex: “Se ho sentito la mia ex Federica? Io le porto rispetto per la donna che è ed è stata la mia fidanzata ma non c’è bisogno di pensare a nulla. Lei è un’amica ed io sono fidanzato con Lulù… basta. Certo che ho scelto!“

Sul tatuaggio il nuotatore svela che si è fatto imprimere sulla pelle il numero 22: “E’ anche il primo giorno che ci siamo baciati ed è un bel numero per no“.

