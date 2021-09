Due di picche per Lulù, la risposta di Manuel Bortuzzo che ha spiazzato tutti.

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è parlato molto del flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù, ma in pochi ci credono che possa essere veramente un qualcosa tra i due. Secondo gli utenti del web il nuotatore non disporrebbe la giusta carica empatica per trasformare una simpatia in un sentimento molto più importante. Nella serata di ieri Alfonso Signorini ha parlato del loro primo bacio sotto le coperte durante la notte, ma Manuel avrebbe friendzonato la principessa dopo anche gli attacchi di alcune opinioniste.

Alla domanda con chi vorrebbe andare nella Love Boat, Manuel Bortuzzo ha dato clamorosamente un due di picche gigantesco a Lulù, affermando che preferirebbe andarci con Alex Belli. Di sicuro la principessa non ci sarà rimasta benissimo, vedremo come si evolverà la situazione nel corso di questa edizione. Intanto da fuori si sono già costruite molte idee su questa possibile storia tra i due, che potrebbe tramontare ancor prima di iniziare. Secondo voi come andrà a finire tra Manuel Bortuzzo e Lulù? Riuscirà ad esplodere una bella storia tra i due oppure si fermerà tutto a quel bacio sotto le coperte?