I Maneskin, vincitori del 71° Festival di Sanremo, sono stati ‘vittime’ di censura da parte di Instagram: qual è la foto dello scandalo?

I Maneskin stanno ancora festeggiando la vittoria al 71° Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni, ma devono iniziare a fare i conti con la censura. Ad aver cercato di bloccare il loro ‘estro’ creativo è Instagram, che ha cancellato dal social un loro scatto. Il motivo per cui il colosso ha deciso di rimuovere la fotografia è da rintracciare nelle norme in tema “nudo e atti sessuali” che, quanti si iscrivono ad Instagram, dovrebbero conoscere. Qual è l’immagine che ha fatto scandalo?

I Maneskin censurati da Instagram: la foto

Hanno trionfato al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni, ma devono fare i conti con la prima censura social: i Maneskin hanno violato le norme di Instagram. Questo è quanto si apprende facendo un rapido giro su IG. La foto che ha creato scandalo è la stessa che la band ha condiviso poco prima dell’elezione come vincitori della kermesse.

Così come fatto dagli altri due colleghi sul podio, Ermal Meta e Francesca Michielin e Fedez, anche i Maneskin hanno chiesto l’aiuto dei fan via Instagram. Per convincerli al voto, Damiano & Co hanno condiviso un loro scatto della serata, con il medesimo look che abbiamo visto sul palco dell’Ariston.

Un outfit particolare, color carne, firmato Etro. Ad aver indignato Instagram, però, non è stato l’abbigliamento ma il gesto di Damiano. Il cantante, infatti, si tocca con particolare audacia le parti intime.

Ecco lo scatto incriminato:

SMS: 475.475.1#Sanremo2021 pic.twitter.com/GX9b9BknyH — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) March 6, 2021

La reazione dei fan dei Maneskin

La censura di Instagram sui Maneskin ha scatenato l’ira dei fan, i quali avevano condiviso in massa lo scatto. Rimuovendo la foto dal profilo della band, infatti, anche i seguaci hanno visto sparire l’immagine dalla propria bacheca. Nel frattempo, però, la fotografia dello scandalo è ancora ben visibile su Twitter, che non ha applicato le stesse regole.

Al momento, i Maneskin non hanno commentato la rimozione, ma considerando il loro stile, è probabile che debbano abituarsi a rispettare certe ‘rigide’ norme.