La cantante Elodie ha risposto senza freni ad alcune offese a commento di un vecchio video del suo provino ad X Factor nel 2008.

Talentuosa, bella e sensuale Elodie è senza dubbio una delle artiste più amate e richieste del panorama discografico italiano. Reduce dall’esperienza di co-conduttrice all’ultimo Festival di Sanremo, l’ex cantante di Amici ha dato sfoggio sul palco dell’Ariston delle sue doti, non solo come cantante ma anche di ballerina e di artista completa, lasciando a bocca aperta pubblico e colleghi ma si sa, spesso tanta bravura attira anche tanta cattiveria. Nel caso specifico Elodie ha voluto rispondere con spontaneità e senza freni a tutte quelle offese gratuite ricevute di recente sotto ad un post di un vecchio video risalente al suo provino ad XFactor.

Elodie sbotta sul web

Era il 2008 quando una giovanissima Elodie si presentava ai provini di XFactor incantando con la sua voce i giudici: Mara Maionchi, Morgan e Simona Ventura. Quella come sappiamo non sarà la sua vera occasione ma in queste ore è stato postato su Instagram il video di quel provino e dove sono apparsi sotto anche numerosi e spiacevoli commenti.

La stessa Elodie leggendo queste cattiverie ha deciso poi di rispondere per le rime agli haters attraverso alcune stories pubblicate sul suo account Instagram.

In quel provino Elodie aveva appena 18 anni e a chi l’ha definita una “piccola trans” la cantante ha subito fatto notare che in primis non si tratta di un’offesa e che lei non lo è affatto e che quindi non ha ben chiaro quale sia il problema. Qualcun’ altro ha invece scritto che Elodie dopo il gran successo si è completamente “rifatta come tutte le altre” ma anche a questo la cantante ha prontamente smentito affermando di non essersi rifatta ma che qualora lo fosse non sarebbero di certo affari loro.

Le critiche sull’outfit di Elodie

A chi invece ha criticato il suo outfit dell’epoca Elodie ha risposto dicendo: “Non avevo una lira mi so messa un pantalone e una maglietta e infine la cantante ha sottolineato che “Ci stanno un sacco di str… frustrati a commentare il video di una ragazzina di 18 anni. Che tristezza infinita”.