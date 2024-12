Mandare tutto all’aria di Marco Mengoni, il significato: “Era meglio prima”

Qual è il significato di Mandare tutto all’aria di Marco Mengoni? La canzone invita a cambiare prospettiva e a riscrivere la propria vita.

Marco Mengoni è tornato dai fan con una canzone malinconica, che lancia un messaggio molto importante. Si intitola Mandare tutto all’aria e invita a riscrivere la propria vita, ovviamente cambiando prospettiva. Vediamo il testo e il significato.

Mandare tutto all’aria di Marco Mengoni: il significato

Uscita venerdì 29 novembre 2024, la canzone Mandare tutto all’aria di Marco Mengoni è stata scritta da Davide Petrella e Calcutta. Il brano, malinconico al punto giusto e con la speranza a fare da filo conduttore, racconta la possibilità di cambiare strada, di azzerare tutto per cominciare un nuovo capitolo della propria esistenza.

“Perché hai voglia di correre ogni mattina

Ma non corri mai

Perché non vedi prima che era meglio prima

Non lo capirai mai“.

Il protagonista della canzone sta vivendo una lotta interiore. Con uno sguardo al passato e uno al presente, si sente perso. Eppure, non può fare a meno di guardare al futuro avvertendo il desiderio di cambiamento. E’ un bisogno o una necessità?

“Questo tempo a me non mi sorprende

Fermo tra la gente che poi non si pente

Dovrei prendermi spazi, perdermi in viaggi“.

Una ripartenza è sempre ricca di interrogativi, ma è comunque importante cambiare prospettiva, altrimenti non avrebbe alcun senso. Con Mandare tutto all’aria, l’artista non parla soltanto del bisogno di stravolgere i piani, ma lancia anche alcune critiche alla società di oggi, vista come superficiale e basata sull’apparenza. A prescindere dagli altri – questo è il messaggio finale – ognuno di noi è libero di dare una svolta alla propria esistenza.

Ecco il video di Mandare tutto all’aria di Marco Mengoni:

Mandare tutto all’aria: il testo della canzone

Anche stanotte me ne torno a pezzi

Non è normale che ci siamo persi, mhm

Che certe cose non si spiegano…

Continua per il testo integrale