Maltese – Il romanzo del commissario: Kim Rossi Stuart indaga nella Sicilia degli anni ’70

Kim Rossi Stuart è il protagonista di Maltese – Il romanzo del commissario, serie TV ambientata nella Sicilia degli anni ’70: ecco trama, cast e location.

Sicilia, anni ’70, il commissario della narcotici Dario Maltese, appena arrivato da Roma, si trova a svolgere alcune indagini che aveva iniziato un suo amico e collega, ucciso però dalla mafia. Si troverà così a dover fare luce sui legami tra la criminalità organizzata, la politica e il mondo della finanza. E’ questa la trama di Maltese – Il romanzo del commissario, miniserie TV di quattro puntate prodotta da Rai Fiction.

Maltese – Il romanzo del commissario: le location della serie TV

Tutte le riprese dei quattro episodi di Maltese – Il romanzo del commissario sono state effettuate tra la primavera e l’estate del 2016. La gran parte delle scene sono state girate nella città di Trapani: il Municipio del comune siciliano è stato utilizzato per le riprese esterne del commissariato di polizia.

Oltre che a Trapani, le riprese della serie TV si sono svolte anche in una splendida location come le saline di Nibia. Altre scene sono state invece girate a Marsala, a Castellammare del Golfo, a Palermo e a Selinunte. Fuori dalla Sicilia, il regista Gianluca Maria Tavarelli ha girato anche nel Lazio, per la precisione all’aeroporto militale di Latina.

Maltese – Il romanzo del commissario: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Maltese – Il romanzo del Commissario è Kim Rossi Stuart, che dopo aver vestito i panni de Il Freddo in Romanzo Criminale e di Renato Vallanzasca in Vallanzasca – Gli angeli del male, stavolta interpreta un commissario di polizia.

Nel cast della serie TV sono poi presenti anche Claudio Castrogiovanni, Francesco Scianna, Mike Schmid, Enrico Lo Vaso, Paolo Ricca, Pippo Pattavina, Valeria Solarino, Filippi Luna, Roberto Nobile e Eros Pagni.

