Sapete chi è la moglie del famoso Mago Forest? Vi raccontiamo tutto quello che è emerso sulla sua storia e su come il loro amore è nato, sotto il palcoscenico di uno show e quasi per caso…

Se vi state chiedendo quale sia il più grande successo del Mago Forest, non pensate alla carriera: lui stesso ha detto di aver conquistato la sua meta più importante sposando Angela, moglie amatissima e sempre al suo fianco. Scopriamo di più sulla sua storia, tra biografia e vita privata…

Chi è Angela, la moglie di Mago Forest?

La moglie di Michele Foresta, il famoso Mago Forest tra i comici più amati della tv italiana, si chiama Angela e la sua storia non è nota a tutti. Lontana anni luce dalla galassia dello spettacolo, infatti, conduce una vita riservata nonostante i successi e la grande popolarità del marito.

Mago Forest

Sappiamo che è originaria di Treviso e per lei il comico avrebbe deciso di trasferirsi da Milano, pur mantenendo strettissimo il suo legame con il capoluogo lombardo e la sua città natale in Sicilia, Nicosia…

La vita privata della moglie di Mago Forest e dove vive

Per quanto riguarda la vita privata e in particolare la sua famiglia d’origine, della moglie del Mago Forest, Angela, non si hanno informazioni. Vive a Treviso insieme al marito, come lui stesso ha raccontato a Radio Deejay spiegando di amare molto la città in cui sua moglie è nata: “Devo dire che è meravigliosa. Però torno anche a Milano e Nicosia, sono siculo-lombardo-veneto“.

Ma come si sono incontrati Mago Forest e la sua dolce metà? A parlare di quel tenero momento è stato proprio il famoso showman e conduttore salito alla ribalta anche grazie alla lunga collaborazione con la Gialappa’s Band, e ora scopriamo i dettagli…

Mago Forest e la moglie Angela, dall’autografo galeotto al matrimonio

Angela e il Mago Forest si sono conosciuti in occasione di una convention proprio a Treviso, evento a cui il comico inizialmente non voleva andare. Invece, per caso, vi avrebbe trovato il grande amore conoscendo la sua anima gemella, la donna poi diventata sua moglie nel 2012.

“Alla fine mi decisi e vi partecipai – ha raccontato Forest a Radio Deejay -. Meno male, lì ho conosciuto mia moglie“. Prima di essere sua moglie, pare che Angela fosse una grandissima fan del Mago Forest e galeotto sarebbe stato un incontro più ravvicinato per un autografo: “Si è innamorata della mia calligrafia” avrebbe detto lui ironizzando sul colpo di fulmine che li ha visti arrivare al matrimonio…

