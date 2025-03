Magalli, confessione della figlia in tv sulla malattia: “Cosa avevano detto i medici”

Ospiti de ‘La Volta Buona’, Giancarlo Magalli e sua figlia hanno parlato della malattia del conduttore e di quanto successo con i medici.

Nel salotto de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Giancarlo Magalli ha svelato alcuni dettagli del tradimento subito dalla moglie. Ma non solo. Insieme alla figlia, il presentatore ha parlato di nuovo della sua malattia e anche del modo in cui, con tutta la famiglia, ha vissuto quei momenti terribili, anche considerando i primi pareri ricevuti dai medici.

Magalli e la malattia: il racconto

In passato Giancarlo Magalli aveva già parlato di quanto vissuto e della sua battaglia contro una brutta malattia. Il presentatore aveva dovuto fare i conti con un linfoma che lo aveva obbligato a stare a letto per lungo tempo. “Avevo un’infezione che mi ha portato al ricovero”, aveva detto l’uomo dopo il lungo periodo di assenza dal piccolo schermo.

Giancarlo Magalli – www.donnaglamour.it

“E dopo alcune indagini hanno scoperto il tumore. Stavo facendo in quel periodo Il cantante mascherato con Milly Carlucci. Non ho avuto paura, non è nel mio carattere. Mi sono fidato dei medici del Gemelli di Roma. Per un anno sono stato a letto”.

La confessione della figlia in tv

Della malattia di Magalli ha parlato, invece, ora a ‘La Volta Buona’ sua figlia Michela. Con Caterina Balivo, la ragazza ha spiegato: “I dottori non erano positivi, non pensavano che ce l’avrebbe fatta. Loro mi dissero che la situazione di papà non era positiva: o si sarebbe stabilizzato o non ce l’avrebbe fatta. Non ho voluto dire nulla a papà, ha saputo del linfoma e dell’infezione solo quando stava meglio. Da quel giorno ringrazio sempre quando ho un momento insieme a mio papà”.

Successivamente, la ragazza ha spiegato nella trasmissione di Rai 1 di avere una passione come autrice di programmi e di aver scritto persino un qualcosa per suo padre e per Adriana Volpe. La Balivo è rimasta sorpresa e ha fatto tanti auguri in questo senso alla ragazza per il suo futuro.