Nuovo super acquisto da parte di Re Carlo per la sua Regina, Camilla. Il sovrano ha deciso di effettuare una spesa maxi: di cosa si tratta.

Dopo il gesto di Kate Middleton con Re Carlo, il sovrano inglese è tornato a far parlare per una decisione veramente costosa. King Charles, infatti, avrebbe acquistato una nuova dimora per “protezione” e “privacy” della sua amata Regina, Camilla. La notizia è stata ripresa dai principali media britannici e riguarderebbe la dimora The Old Mill, pagata a caro prezzo…

Re Carlo e l’acquisto super per Camilla

Secondo le ultime indiscrezioni riprese dai media inglesi, tra cui il The Mail on Sunday, Re Carlo avrebbe deciso di acquistare la dimora The Old Mill, vicino a Raymill House, la casa nel Wiltshire da cui Camilla si rifiutò di separarsi dopo aver sposato proprio il sovrano, ad una cifra veramente elevate. Tutto solo per la sua amata Regina…

Re Carlo III – www.donnaglamour.it

Stando a quanto si apprende dai tabloid, Carlo avrebbe quindi comprato una nuova casa. Alla cifra da capogiro di 3 milioni di sterline (oltre 3 milioni e mezzo di euro). King Charle avrebbe comprato la dimora The Old Mill situata proprio accanto alla “vecchia” casa della consorte, Camilla, considerata un rifugio lontano dai riflettori anche dopo il matrimonio con Carlo.

Il motivo dell’acquisto

Secondo le informazioni dei media inglesi, dietro al gesto del Re ci sarebbe la volontà di fornire maggiore “protezione” e “privacy” a Camilla. Il timore di Carlo, e forse della sua consorte, era quello che la casa di The Old Mill, vicinissima alla dimora dove la Regina ama trascorrere del tempo nel weekend, si trasformasse in una casa per fare feste.” Pensateci. Decine di invitati ad un matrimonio che si divertono ogni fine settimana proprio dall’altra parte della recinzione”, ha detto una fonte al The Mail on Sunday. Carlo ha quindi voluto “tagliare la testa al toro” e spendere una somma importante per il benessere della Queen.