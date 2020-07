Madonna ha condiviso un video sulla presenza del vaccino per il Covid, ma il post è stato oscurato da Instagram.

Le polemiche sul Coronavirus sono all’ordine del giorno, non solo in Italia con la polemica su Andrea Bocelli, ma anche oltreoceano. In America Madonna ha condiviso su Instagram il video della dottoressa Stella Immanuel, laureata in Nigeria e che esercita a Houston, dove afferma che la cura per il Covid esiste già. Instagram tuttavia ha oscurato il post della star del pop.

MADONNA

Il post oscurato di Madonna

La dottoressa Immanuel sostiene che la cura per il Covid è stata trovata da tempo, e la identifica nella idrossoclorichina. Nel video, ricondiviso da Madonna prima della censura, la dottoressa afferma di aver curato centinaia di pazienti affetti dal virus con questo medicinale e che: “Nessuno deve ammalarsi. Il virus ha una cura”.

Le parole della star del pop sotto il post molto probabilmente avrebbero indotto Instagram a oscurare la condivisione ,per informazioni false sul virus.

Infatti Madonna ha affermato: “La verità ci renderà tutti liberi, ma alcune persone non vogliono sentire la verità. Specialmente le persone al potere che traggono profitto da questa lunga ricerca di un vaccino che, è stato dimostrato, è disponibile da mesi. Vogliono che la paura li controlli e lasciare che i ricchi diventino più ricchi e che i poveri e i malati si ammalino. Questa donna è la mia eroina. Grazie Stella Immanuel“.

Anche Trump ha condiviso il video

Non solo Madonna crede nella mala fede delle case farmaceutiche. Infatti il video della dottoressa è stato condivido anche dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter e anche dal figlio. Il profilo del Presidente, dopo questa mossa, è stato bloccato per mezza giornata e si sono moltiplicate le polemiche degli utenti.

Anche sotto il post di Madonna, prima che venisse bloccato, i fan avevano iniziato a criticarla. Tra i commenti anche quello della collega Annie Lennox che ha scritto: “Questa è una follia. Non riesco a credere che tu stia sostenendo questi pericolosi ciarlatani. Spero che il tuo profilo sia stato hackerato e che ti spiegherai meglio”.