Flavio Briatore è stato paparazzato a Porto Cervo in compagnia di quella che sarebbe la sua nuova fiamma: si tratta della modella Maria Ludovica Campana.

Nuovo amore in vista per Flavio Briatore? Il settimanale Chi ha pizzicato l’imprenditore a Porto Cervo, in barca, insieme alla ex finalista di Miss Italia Maria Ludovica Campana. I due hanno ben 46 anni di differenza, ma come è risaputo “al cuor non si comanda”. Sarà davvero lei la nuova fiamma dell’imprenditore?

Flavio Briatore e Maria Ludovica Campana insieme?

La giovane modella tutte curve Maria Ludovica Campana è stata pizzicata da Chi in compagnia di Flavio Briatore: secondo il settimanale i due sarebbero in vacanza insieme in Sardegna, e la giovane finalista di Miss Italia sarebbe la nuova fiamma dell’imprenditore.

Per il momento i due non hanno confermato né smentito la notizia, e dopo la separazione di Briatore da Elisabetta Gregoraci (avvenuta ormai quasi 2 anni fa) sono molti i rumor riguardanti i flirt – veri o presunti – dell’imprenditore.

Maria Ludovica Campana ha 24 anni e – a quanto riporta Chi – si sarebbe laureata alla scuola di moda Marangoni di Milano. Grazie alla sua straordinaria bellezza sarebbe arrivata tra le finaliste di Miss Italia nel 2014.

La quarantena con l’ex moglie

Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno affermato di voler continuare ad essere “come una famiglia” anche a separazione avvenuta, e infatti i due hanno trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus insieme, nella casa dell’imprenditore a Monte Carlo. La showgirl dopo la separazione è stata legata a Francesco Bettuzzi (con cui l’amore sarebbe definitivamente naufragato) mentre a Briatore sono stati attribuiti numerosi flirt, mai confermati.

Dopo la separazione dalla moglie si era anche vociferata una liaison tra l’imprenditore e l’influencer Taylor Mega, oggi legata al leader della Dark Polo Gang Tony Effe. Quella con Maria Ludovica Campana sarà resa ufficiale dai due diretti interessati? Per il momento sui social tutto tace.