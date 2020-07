Riccardo Scamarcio e la compagna, Angharad Wood, sono diventati genitori: le foto pubblicate ritraggono l’attore mentre porta via la figlia dall’ospedale.

Riccardo Scamarcio è diventato padre per la prima volta. L’attore è stato paparazzato da Diva e Donna all’uscita dall’ospedale, in compagnia del fratello e della compagna, Angharad Wood. Il settimanale rivela che si tratta di una bambina ma non abbiamo altre informazioni. I due hanno tenuto la gravidanza segreta fino a 15 giorni fa, quando è stata svelata (sempre dai giornali) la notizia. E qualcuno vocifera che i due, sempre in segreto, si siano anche sposati.

Scamarcio papà per la prima volta

Riccardo Scamarcio e Angharad Wood erano stati pizzicati insieme da Diva e Donna, che aveva rivelato a metà luglio come la manager londinese fosse in evidente stato di gravidanza e che lei e l’attore indossassero quella che sarebbe sembrata una vera nuziale al dito. Il settimanale aveva anche fatto sapere che la compagna di Scamarcio sarebbe stata in attesa di una figlia (Angharad Wood sarebbe già madre di un bambino avuto da una precedente relazione).

Riccardo Scamarcio

I gossip sulle liaison sentimentali

Scamarcio e Angharad Wood sono stati pizzicati insieme per la prima volta nel 2018 e oggi, a due anni di distanza, i due avrebbero finalmente deciso di allargare la famiglia.

Durante l’estate 2019 l’attore è stato al centro di un controverso e discusso gossip: Clizia Incorvaia, moglie di Francesco Sarcina, ha rivelato di aver tradito il marito proprio con lui (testimone di nozze tra le altre cose di Sarcina stesso). Scamarcio non ha dato adito ai rumor in merito e ha sempre smentito la notizia.