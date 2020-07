La fidanzata di Matteo Salvini, Francesca Verdini, ha festeggiato il suo compleanno con una festa a sorpresa su una barca ancorata sul Tevere.

Festa a sorpresa per Francesca Verdini: per il suo 28esimo compleanno lei e il leader della Lega hanno raggiunto alcuni amici (tra cui alcuni parlamentari della Lega) e il papà Denis Verdini, su un barcone galleggiante ormeggiato sul Tevere. Per l’occasione la giovane fidanzata di Salvini ha condiviso alcuni scatti della serata in cui la si vede baciare il leader della Lega, e nella didascalia ha scritto: “Il regalo più bello della mia vita.” Anche il parlamentare leghista Luca Toccalini, presente alla festa, ha condiviso uno scatto della serata facendo i suoi auguri a Francesca Verdini.

Salvini e Francesca Verdini: la festa di compleanno

Tra palloncini a forma di “28”, fiori e la compagnia degli amici, Francesca Verdini ha festeggiato il suo compleanno: a cantarle ‘tanti auguri a te’ ci avrebbe pensato il fidanzato Matteo Salvini (come riportato in alcuni video circolati sui social).

Matteo Salvini

Alla festa della ragazza del leader leghista sarebbe stato presente anche papà Denis Verdini (che all’inizio della liaison tra lei e Salvini non sarebbe stato molto convinto della differenza d’età tra i due, di ben 17 anni).

L’amore e la convivenza

La liaison tra Matteo Salvini e la giovane figlia del senator Verdini è iniziata all’indomani della rottura tra l’ex ministro dell’Interno e la conduttrice Elisa Isoardi. Dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus Salvini e Francesca sarebbero stati pizzicati insieme mentre erano intenti a traslocare nella loro nuova casa.

Salvini ha due figli, Federico e Mirta, nati rispettivamente dalle sue relazioni precedenti con Fabrizia Ieluzzi e Giulia Martinelli. Sulle eventuali e future nozze con Francesca Verdini, Matteo Salvini ha affermato a Un giorno da pecora: “Se penso al matrimonio con Francesca? Per ora sta provando a convincermi a prendere un cane, ma sto resistendo”, e ha poi aggiunto: “Sono un uomo molto fortunato”.