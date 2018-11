Attraverso un post pubblicato su Instagram, Elisa Isoardi ha comunicato che tra lei e Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell’Interno, la storia è finita

Tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è finita. Ed è una rottura ufficiale: non un’indiscrezione, non una notizia da confermare. Anche perché è stata proprio la conduttrice di La Prova del Cuoco a renderlo noto attraverso i social. Un messaggio di ringraziamento nei confronti del ministro dell’Interno e una foto dei due insieme, quando erano felici. Non una scelta, quest’ultima, che ha entusiasmato i follower, che hanno commentato la foto contestando proprio la scelta dell’immagine postata dalla Isoardi.

“Grazie Matteo”, si conclude così il breve messaggio, con tanto di citazione di Gio Evan. “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”. La comunicazione attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram di Elisa Isoardi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Nov 5, 2018 at 1:16 PST

Elisa Isoardi e Matteo Salvini: la storia è finita

Un fulmine a ciel sereno, per molti. Anche perché Elisa e Matteo Salvini da qualche tempo erano andati anche a vivere insieme. Una nuova vita per i due, con Salvini impegnato politicamente visto il ruolo istituzionale e la Isoardi al timone di La Prova del Cuoco, dopo gli anni di Antonella Clerici.

Non è stato però un nuovo inizio per la coppia, che invece si è fermata, anche se nel post la conduttrice ha voluto sottolineare la veridicità del suo amore per Salvini. “Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato”, ha scritto.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini: la crisi del 2017

La coppia formata da Elisa Isoardi e Matteo Salvini aveva superato una crisi. Nell’estate del 2017, infatti, la conduttrice era stata paparazzata mentre baciava un altro. Si erano da subito rincorse le voci della fine della relazione tra i due ma qualche tempo dopo eccoli di nuovo insieme, più innamorati che mai.

Pochi mesi fa le foto “estive” non avevano lasciato spazio ad alcun dubbio sulla solidità della coppia, che aveva anche iniziato una convivenza. Ora, però, è tutto finito.