Giulia De Lellis: beccata! A cena con…

Giulia De Lellis è stata pizzicata a cena con il cantante Irama: ecco gli scatti (rubati) che hanno scatenato un putiferio sui social…

Dopo la fine della storia con Andrea Damante, Giulia De Lellis non sembra essersi rassegnata e continua a cercare l’amore. Il magazine Spysee, infatti, l’ha beccata a cena con Filippo Maria Fanti, meglio conosciuto come Irama (il vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria de Filippi).

Le foto, che hanno fatto presto il giro dei social, li ritraggono in atteggiamenti piuttosto intimi; inoltre, sono da soli, quindi non sembra proprio si tratti di un incontro d’affari…

La reazione delle ex fidanzate di Irama

Molti hanno tratto la conclusione più semplice: tra i due potrebbe esserci del tenero! E se Andrea Damante, ex storico di Giulia, non si è ancora espresso in merito – e forse non lo farà, non è stato altrettanto fortunato Irama. Sono state diverse le donne che, deluse, si sono scagliate contro di lui su Instagram.

“È troppo ridicolo, tanto quanto lui, ma se è uscita la verità su tutto, dovrebbe uscire anche su di me. Questo è stato il mio risveglio, a vedere questa foto con lei, quando in realtà fino ad un’ora fa era ancora il mio ragazzo con cui stavo insieme da 5 mesi, cosa che ora ovviamente non siamo più,

io non voglio assolutamente far parte di tutta questa situazione alquanto ridicola, che per quanto possa essere scomoda, mi ha solo chiarito le idee e non solo a me a quanto pare“, avrebbe scritto su stories la ballerina Ana Yanirsa, come riporta Trashitaliano.

In realtà, la ballerina non è stata l’unica ad esprimere il suo disappunto in proposito: pare che anche Giulia Tascione, sua ex fidanzata, gli avesse dedicato delle stories al veleno, poi rimosse.