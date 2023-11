Dopo i suoi due live italiani al Mediolanum Forum di Assago Madonna si sarebbe scatenata ad una festa in suo onore.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente complessi per Madonna, che ha rischiato di morire a causa di un’infezione. Oggi sembra che la cantante si sia completamente ristabilita e, dopo le due date italiane del suo Celebration Tour, si sarebbe data alla pazza gioia con una festa organizzata in suo onore da Dolce e Gabbana nel celebre locale Martini di Milano.

Nell’esclusiva location di Corso Venezia sarebbero stati presenti anche diversi vip italiani, come Mahmood, Nick Cerioni, Dsquared e Siffredi (che ha portato con sé il figlio Lorenzo Tano).

Madonna

Madonna: la festa post concerto in Italia

Stando a quanto riporta Fanpage Madonna si sarebbe “scatenata” alla sua festa post concerto (ha tenuto due maxi concerti completamente sold out al Mediolanum Forum di Milano) e con lei sarebbero stati presenti alcuni ospiti vip. Alcuni mesi fa la cantante è riuscita miracolosamente a scampare alla morte dopo aver contratto un’infezione, e a tal proposito lei stessa aveva ammesso (durante il suo ultimo concerto a Londra):

“Non pensavo che ce l’avrei fatta e nemmeno i miei medici (…) Non sapevo davvero dove fossi, ma gli angeli mi stavano proteggendo. Se volete conoscere il mio segreto e come sono riuscita a farcela e sopravvivere, ecco, ho pensato: ‘Devo essere lì per i miei figli. Devo sopravvivere per loro’”.Sui social in tanti le hanno espresso la loro vicinanza e il loro calore e sono in attesa di saperne di più sul suo conto.