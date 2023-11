Nella casa del GF Grecia Colmenares ha confessato di essere stata protagonista di un’esperienza paranormale.

La casa del GF è frequentata dai fantasmi? Dopo Guenda Goria (che disse di aver visto una donna vestita di nero durante la sua esperienza al GF Vip) anche Grecia Colmenares ha svelato di esser stata protagonista di un’esperienza paranormale e, per l’emozione, è scoppiata in lacrime.

“No ragazzi tutto bene. Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta. No tranquilli nulla di grave sto piangendo per la felicità. Ho sentito che qualcosa mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito”, ha detto agli altri concorrenti.

Grecia Colmenares

Grecia Colmenares: il fantasma al GF

Una vicenda alquanto strana ha visto protagonista Grecia Colmenares nella casa del GF e lei stessa ha ammesso di essersi sentita “abbracciare” da un fantasma. Sulla questione è intervenuta anche Anita, che avrebbe assistito alla scena e ha detto:

“Eravamo in cucina, lei aveva il piatto in mano, si è girata di scatto e ha urlato ‘oh’. Poi è andata via! Per capire se la cosa era grave le ho detto ‘stanno mangiando il tuo panino torna’. Lei ha continuato ad andare via e ho capito che la cosa non era leggera e sono venuta qui in camera. Era uno spettro? Ti hanno abbracciata? Ecco perché, quindi era un fantasma. Ragazzi ha fatto una cosa stranissima. Io le ho detto subito ‘ma hai sentito uno spirito?’. La scena è stata strana“.

In passato anche Guenda Goria (ex concorrente del GF Vip) disse di aver visto una misteriosa donna vestita di nero seduta accanto ad Elisabetta Gregoraci. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?