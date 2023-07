Madonna è in possesso di un vero e proprio impero immobiliare: ecco tutte le case della cantante sparse per il mondo.

Non solo Regina del Pop, ma anche imperatrice del mercato immobiliare. Madonna non si è mai accontentata nella sua vita. Da brava ‘material girl‘ ha accumulato nel corso di oltre quarant’anni di carriera un patrimonio immobiliare assolutamente da invidia. In pratica, la cantante possiede case in tutti i luoghi del suo cuore, da New York a Londra, passando per Beverly Hills e Lisbona.

Sempre piena di energia e di vitalità, la cantante ha acquistato almeno una dimora, sempre di prestigio, in tutte le città in cui ha stabilito il suo quartier generale per uno dei tanti progetti musicali e non che l’hanno vista protagonista nella sua vita. E così facendo ha di fatto messo in piedi un impero fatto di case, ville e appartamenti di lusso degno di una vera monarca. Non è possibile ovviamente conoscere alla perfezione dove si trovino tutte le sue case, ma alcune per svariati motivi sono diventate piuttosto famose. Scopriamole insieme.

Tutte le case di Madonna

Fino al primo matrimonio con Sean Penn Madonna, pur essendo già diventata una popstar di livello internazionale, non aveva ancora deciso di investire nel mercato immobiliare. Dopo aver sposato il noto attore, fece il suo primo investimento, acquistando un appartamento magnifico a New York, nell’edificio di Harperley Hall, a due passi da Central Park.

MADONNA

Dopo aver divorziato, nel 1989, la popstar decise quindi di rendere il suo rifugio newyorkese qualcosa davvero all’altezza delle sue aspettative. Acquistò altre due unità abitative nello stesso palazzo, unendole grazie a un progetto del fratello Christopher con la collaborazione dell’architetto Stephen Wang, dando vita a un enorme duplex con ben sei camere da letto. Non più un semplice appartamento, ma una dimora regale venduta nel novembre 2012, a un prezzo mai rivelato (ma la base di partenza era di oltre 23 milioni di dollari).

Tra le sue prime case va poi ricordata una proprietà in stile mediterraneo a Miami, in una zona decisamente esclusiva, su Brickell Avenue, a pochi metri dal mare e con vista sulla Viscayne Bay e sullo skyline cittadino. La splendida villa, con ben nove camere da letto, è stata venduta nel 2000 per 7,5 milioni di dollari.

Se l’America è sempre stata casa sua, lady Ciccone non ha comunque mai disdegnato trasferimenti anche all’estero. Quando ha iniziato a frequentare Guy Ritchie, sul finire degli anni Novanta, si trasferì ad esempio a Londra, in un appartamento di South Kensington, probabilmente di proprietà del regista. Una ‘casetta’ tutto sommato normale, con due camere da letto e due bagni. Dopo il matrimonio, i due continuarono a viverci per qualche anno prima di venderlo nel 2003.

Già nel 2001 si erano in realtà trasferiti in una dimora decisamente più all’altezza della regina del pop, una dimora storica: Ashcombe House, nel Wiltshire. Un gioiellino acquistato del 1700 acquistato per oltre 12 milioni di dollari, arricchito da un palazzo nobiliare, un piccolo caseificio, delle stalle e un giardino d’inverno. Dopo il divorzio, l’abitazione è rimasta al regista, che ha scelto di continuare a viverci.

Madonna tra Stati Uniti e Inghilterra

La vita inglese di Madonna non si è limitata al periodo con Guy Ritchie. La cantante acquistò infatti successivamente altre abitazioni nel Regno Unito. Non prima però di espandere la sua collezione di tenute americane. In particolare, tornata a casa, l’artista fece propria nei primi anni Duemila una enorme abitazione in stile country francese in quel di Beverly Hills per 12 milioni di dollari. Una magione immensa con otto camere da letto e ben quattordici bagni, una piscina di diciotto metri, due dependance per gli ospiti e molti altri dettagli di lusso. Nonostante la popstar l’abbia assolutamente amata, ha deciso di venderla nel 2013, intascando oltre 19 milioni di dollari.

Non contenta, quasi in contemporanea acquistò una splendida casa a Londra, la sesta della sua vita, stando al conteggio tenuto all’epoca dall’Evening Standard. Si trattava di un appartamento di proprietà del designer e costruttore Paul Davis, una splendida casa con dieci camere da letto, rilevata dall’artista per 8 milioni di dollari. Ancora oggi sembra sia rimasta la sua residenza abituale per i soggiorni londinesi.

Ma il nuovo millennio è stato, per Madonna, soprattutto dedicato alla collezione di case a New York e dintorni. All’incirca durante il periodo della separazione con Ritchie, l’artista acquistò un altro appartamento di lusso nel palazzo di Harperley Hall, rimasto evidentemente nel suo cuore, al prezzo di 7,3 milioni di dollari. A causa di alcuni litigi con i vicini e di altre problematiche di varia natura, però, l’investimento si è rivelato del tutto sbagliato. Nonostante abbia provato diverse volte a liberarsene, sembra che sia ancora di proprietà di lady Ciccone.

Un appartamento non poteva però bastarle. Così, nel 2009 la popstar decise di esagerare: sempre a New York è diventata proprietaria di una mega villa in stile georgiano nell’Upper East Side dal valore di 40 milioni di dollari. Una casa faraonica, composta da tre strutture a schiera, con 13 camere da letto, 14 bagni, una cantina per vini, ascensore, giardino da oltre 300 metri quadrati, ben nove caminetti. Una dimora favolosa di cui non si più liberata, almeno fino a questo momento.

Le altre ville di Madonna: da Lisbona a Hidden Hills

Gli acquisti più recenti di Madonna, almeno tra quelli conosciuti dalla stampa internazionale, si trovano al di fuori di New York. All’indomani delle elezioni presidenziali del 2016, quelle che decretarono il trionfo di Donald Trump, la cantante decise infatti di compiere un gesto forte: scelse di trasferirsi con tutta la famiglia al di fuori degli Stati Uniti. Acquistò per quasi 9 milioni di dollari quindi una splendida villa moresca del diciottesimo secolo a 30 chilometri da Lisbona. Una residenza splendida ancora in suo possesso.

Con lo scoppio della pandemia, lady Ciccone ha scelto però di rientrare in patria. Inizialmente ha preso in affitto, nel 2020, una villa di Beverly Hills progettata dall’architetto Paul Revere Williams per l’attore Bert Lahr, e già vissuta da star come Paul McCartney e la famiglia Osbourne. Quindi, ha deciso di farsi un regalo decisamente costoso: ha investito infatti quasi 20 milioni di dollari per acquistare la villa a Hidden Hills del cantante The Weeknd. Una residenza spettacolare, formata da una struttura principale di 1235 metri quadrati con sette camere da letto, nove bagni, una palestra, un teatro, una zona bar, una wine room, un grande garage e un campo da basket, cui vanno aggiunte una guesthouse, una piscina con spa e una zona lounge all’aperto. Cosa chiedere di più?

Riproduzione riservata © 2023 - DG