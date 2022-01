Non c’è tregua per la Regina Elisabetta, un altro grave lutto ha colpito la monarca d’Inghilterra, che ha perso una persona molto importante, la sua dama di compagnia.

Per la Regina Elisabetta l’anno 2022 inizia con un altro duro colpo, ovvero la morte di Lady Farnham, sua dama di compagnia da 44 anni. La dama ha accompagnato la Regina e il marito scomparso, il Principe Filippo in tournée reali e in ogni momento della loro vita.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Come riporta il tabloid The Sun, Lady Farnham era amata da tutti, era sempre di buon umore. Ecco cosa ha detto una fonte vicina alla famiglia Reale: “Era anche una donna molto affascinante e attraente. Era sempre molto generosa con le nuove persone che si univano alla famiglia”

Lady Farnham era sposata con Barry Maxwell, il dodicesimo barone Farnham, è morta a casa il 29 dicembre.

Sul The Sun scrivono: “Non è stato un buon anno per la regina: perdere suo marito e poi la duchessa di Grafton e ora Lady Farnham. Erano cari amici che hanno sostenuto la Regina nei doveri ufficiali. Sfortunatamente una triste conseguenza di vivere una vita lunga è che devi dire addio a molte persone a cui tieni”

La morte di Lady Farnham è la seconda tragedia che colpisce la Regina dopo la morte di una cara amica, la duchessa di Grafton Ann Fortune FitzRoy, avvenuta all’inizio di dicembre.

Riproduzione riservata © 2022 - DG