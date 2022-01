In viaggio per il Sud America insieme a una cara amica, Belen Rodriguez ammette di essere stata tradita. Ecco che cosa ha detto.

Belen Rodriguez ha deciso di concedersi una vacanza a Montevideo, in Uruguay, insieme alla sua amica Patrizia, alla quale confessa di essere stata tradita. Poche ore fa, infatti, le due amiche erano in aeroporto, in attesa del loro volo per partire e Patrizia Griffini, grande amica della showgirl argentina, ha filmato Belen con un filtro particolare, che le ha aggiunto due corna in testa.

A questo gioco ironico, Belen ha risposto con una frecciatina sulla sua vita sentimentale: “Io penso di averle”

A questa affermazione Patrizia risponde “Le hai avute” , e Belen “Le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno”

Belen è molto chiara, afferma di essere stata tradita ma da quale dei suoi ex? Da poco, la sua breve relazione con Antonino Spinalbese è finita ma la showgirl ha avuto altri ex che, probabilmente, hanno tradito la sua fiducia. Molti si chiedono se sarà stato Stefano De Martino, suo ex marito con il quale condivide suo figlio Santiago. Del tradimento si era già parlato quando i due si lasciarono, ma non sono mai trapelate notizie sicure.

A chiunque si riferisse Belen Rodriguez non importa, ora la modella argentina è pronta per rilassarsi e per l’occasione ha anche cambiato look: viaggia con un nuovo taglio di capelli, una bella frangetta che la rende più sbarazzina.

