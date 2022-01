Belen Rodriguez fa impazzire i suoi fan con una foto in acqua senza veli, condivisa qualche ora fa nelle sue stories. Ecco di quale immagine parliamo.

L’ultima foto senza veli che Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram ha dato subito calore a queste giornate fredde di inizio anno. I fan sono letteralmente impazziti, infatti, vedendo la showgirl argentina nuda in acqua, una foto pubblicata per il suo brand di costumi da bagno Me Fui.



Chi la segue sa bene che Belen è sempre capace di giocare con la sua sensualità e lo ha dimostrato più volte, non ultimo in questa foto meravigliosa che la vede immersa in una piscina senza veli, scattata per una nuova campagna moda di Me Fui, marchio beachwear che gestisce insieme alla sorellina Cecilia.

Tantissimi like e commenti, ovviamente, per questo post tra cui anche alcuni complimenti da parte di personaggi famosi, come quello di Laura Chiatti che scrive “Oh mio dioooooo“, oppure quello della ex concorrente del grande fratello, la Pettinos: “Mi vuoi far morire di infarto? Sei paradisiaca”.

Al momento, Belen è in viaggio per una vacanza di inizio anno insieme alla sua best friend Patrizia, con la quale si è diretta in Uruguay, lontana da commenti e pettegolezzi riguardo la sua relazione finita con Antonino Spinalbese.

