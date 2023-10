Gianluca Grignani ha pubblicato sul suo profilo Instagram un dolce scatto per salutare il suo papà.

Gianluca Grignani, cantautore e produttore discografico italiano, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un dolce scatto insieme al suo papà per annunciare la sua scomparsa. Durante il Festiva di Sanremo di quest’anno gli aveva dedicato Quando ti manca il fiato. La canzone è un toccante racconto del rapporto, non semplice, tra padre e figlio.

Gianluca Grignani

Il post Instagram: “Ciao papà..”

Nella serata di lunedì 1 ottobre il cantautore e produttore discografico Gianluca Grignani ha pubblicato sul suo profilo Instagram un tenero scatto con il suo papà per annunciare la sua scomparsa. “E per il resto ognuno giudichi se stesso… Ciao papà”. Con queste parole Grignani ha deciso di salutare il padre a cui aveva dedicato, proprio nell’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo, la canzone Quando ti manca il fiato.

Una canzone intima e profonda che racconta il difficile rapporto tra i due e la capacità del figlio di perdonare le mancanze e le assenze del genitore. La dedica che il cantautore ha inserito come didascalia del post è tratta proprio dal brano scritto per Sanremo che lo stesso Grignani aveva raccontato essere nato dopo una reale telefonata con il padre.

“È una canzone di cui è difficile parlare perché ha un testo tosto. Ci ho messo un po’ prima di decidere di cantarla e l’ho scritta tempo fa. Però è una canzone che per cantarla bisogna avere le palle. Bisogna essere incoscienti per riuscire a cantarla“. Queste erano state le dichiarazioni di Grignani in occasione del festival della musica italiana.

Il loro rapporto, già complicato per via del lavoro del padre che spesso lo portava fuori casa, si era maggiormente incrinato dopo la separazione tra i due genitori: “Lui se ne è andato in maniera poco consona: ha messo in mezzo me. Mi sono sentito solo. Non aveva fatto le scelte che sto facendo io ad esempio“.