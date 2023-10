Addio al noto creator napoletano Mister Pella Pazzo, morto a 40 anni per un malore improvviso.

È mancato ieri sera, lunedì 1 ottobre, il famoso tiktoker Lorenzo Delle Femmine meglio conosciuto dal mondo dei social come Mister Pella Pazzo. Ha lasciato la moglie e i suoi tre figli piccoli a causa di un malore improvviso. Il decesso è avvenuto in provincia di Napoli all’ospedale Villa dei Fiori ad Acerra, al momento la famiglia non si è espressa in merito.

Mister Pella Pazzo Family: un saluto da 1,7 milioni di utenti

Lorenzo Delle Femmine, il vero nome di Mister Pella Pazzo, è diventato famoso soprattutto tra i giovani grazie al suo canale tiktok “Mister Pella Pazzo Family” dove il creator napoletano condivideva divertenti scenette di vita quotidiana insieme alla moglie e ai tre figli piccoli. Il canale è seguitissimo e conta infatti 1,7 milioni di follower.

L’annuncio della sua scomparsa è arrivato nella serata di lunedì 2 ottobre rimbalzando da un social ad un altro, sembra che il tiktoker sia stato stroncato da un infarto. Mentre giocava con i bambini si sarebbe accasciato a terra e mai più alzato. Già nei giorni scorsi, come dallo stesso raccontato sul suo profilo Tiktok, aveva accusato dei problemi di salute che lo avevano portato a recarsi in ospedale. Il creator soffriva di labirintite e per questo aveva iniziato ad assumere nell’ultimo periodo alcuni farmaci.

Il caso di sfratto e l’intervento di Fuori dal Coro

Il tiktoker napoletano era finito nel mirino delle critiche a causa di una richiesta di sfratto. L’uomo infatti abitava in una delle case popolari del comune nonostante sui social vantasse una certa ricchezza. Il creator era stato anche raggiunto dalla troupe di Fuori dal Coro dopo che aveva punzecchiato Mister Pazzo Family sottolineando come l’uomo togliesse la casa a chi realmente ne aveva bisogno.

Di seguito uno degli ultimi post con la famiglia: