Scontro infuocato tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini nella puntata di ieri sera del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi sembra essere la preferita del pubblico del GF di quest’anno nonostante con i suoi compagni di viaggio sembra non andare del tutto d’accordo. Nella puntata di ieri sera lo scontro tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi ha rappresentato uno dei momenti cruciali della puntata insieme al ‘caso’ di Giselda Torresan che continua a creare un certo interesse.

Giselda Torresan porta la maschera?

Nel corso della puntata di ieri sera al GF la prima parte della puntata è stata dedicata a Giselda Torresan e al dubbio che molti del pubblico hanno sulla maschera che porterebbe. Soprattutto dopo la scorsa puntata quando la preferita del pubblico è risultata essere Beatrice Luzzi e per la delusione la giovane è scoppiata in lacrime e si è lamentata dell’attrice.

Nella puntata di ieri però sembrava essere tornata quella dell’inizio con il sorriso e la gentilezza di sempre. “Spero che si risolva, è un gioco” ha detto ridendo riferendosi alla situazione creatosi con l’attrice e chiedendole anche scusa. Al che Signorini visibilmente scocciato ha poi risposto sottolineando come in realtà non sia proprio solo un gioco e per creare probabilmente anche un po’ di dinamiche è passato alla Luzzi.

Alfonso Signorini

Scontro tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini

La puntata si è scaldata con lo scontro tra la Luzzi e Signorini che ha cercato di incalzare l’attrice battendo sul rapporto che la donna ha creato con il resto della casa: “Non pensi che il tuo sia un atteggiamento vittimistico? Possibile che tutti veramente ce l’abbiano con te?”.

La Luzzi visibilmente infastidita ha replicato dicendo: “Ogni puntata vedo gente che ride e sparla di me, non posso che sentirmi un po’ vittima”. A quel punto Signorini ha anche chiesto chi tra i concorrenti fosse disposto a mettere una buona parola per la Luzzi e prendere la sua parte, solo Vittorio è intervenuto ribadendo però la sua neutralità nei litigi altrui.

Una risposta che non è piaciuta a Signorini che probabilmente è in cerca di maggiore azione e dinamiche che possano alzare gli ascolti nettamente più bassi rispetto al concorrente Rai.