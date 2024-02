Pancino sospetto e gag sulla futura famiglia: Lucreazia Lando e Lorenzo Tano presto genitori? Da Caterina Balivo qualche novità…

Se ne parla da qualche tempo e adesso potrebbe essere arrivato anche l’indizio decisivo. Lucrezia Lando e Lorenzo Tano potrebbero aspettare un bambino. Ai rumors si è aggiunta una gag che non lascia spazio ad interpretazioni a ‘La Volta Buona’, programma con Caterina Balivo. La coppia è stata ospite della trasmissione e ha anche “inscenato” alcuni momenti con un bebè.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano presto genitori?

Lucrezia Lando

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Rai 1 de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, la Lando e Tano sono stati “messi in mezzo” dalla conduttrice per quanto riguarda una possibile dolce attesa. La padrona di casa, facendo riferimento ad un “pancino” sospetto ha chiesto delucidazioni ai due che, va detto, non hanno confermato nulla.

Non contenta di questa situazione, poi, la padrona di casa ha fatto intervenire in collegamento anche Rocco Siffredi, padre di Tano, che ha dato il suo benestare all’arrivo di un nipotino.

In studio, i presenti sono rimasti convinti che la bellissima Lucrezia e il giovane Lorenzo stiano nascondendo qualcosa. Ancora di più i dubbi sono arrivati quando la Balivo ha “obbligato” i due a mettersi alla prova come genitori.

I ragazzi hanno fatto finta di prendersi cura di un bebè tanto che la stessa trasmissione ha assicurato via social: “Lucrezia e Lorenzo sono prontissimi per avere tanti figli”.

Staremo a vedere se effettivamente sarà così e quando i due ragazzi vorranno, nel caso le voci fossero reali, dare il lieto annuncio. Indubbiamente, la coppia nata nell’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle sembra’ essere felicissima e un bambino porterebbe senza dubbio ulteriore gioia tra loro e in tutta la famiglia.

Di seguito anche un post su X della trasmissione con la gag sulla futura famiglia: