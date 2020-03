Ecco tutti gli artisti e le date dei concerti del Lucca Summer Festival 2020: imperdibile evento musicale del capoluogo toscano.

Se siete appassionati di musica segnatevi sul calendario questa data: sabato 13 giugno 2020. Perché? Perché al Lucca Summer Festival 2020 suonerà dal vivo Paul McCartney. L’ex Beatles è infatti il grande ospite interazione della 23^ edizione dell’ormai tradizionale festival evento nel capoluogo della Toscana. Nelle scorse edizioni sul palco del Lucca Summer Festival si sono esibite star internazionale del calibro di Bob Dylan, Elton John, Sting ma anche i Rolling Stones. Questa edizione non sarà di certo da meno rispetto alle precedenti, visto che Paul McCartney è solamente uno dei grandi ospiti che vi prenderanno parte. I biglietti per i vari concerti sono in vendita sul circuito TicketOne.

Lucca Summer Festival 2020: i cantanti

I palchi nel quale si esibiranno i vari artisti invitati al Lucca Summer Festival saranno uno in Piazza Napoleone, nel centro storico di Lucca, l’altro al Campo Balilla.

CELINE DION

Ma chi sono le star che si esibiranno nelle varie serata, oltre al già citato Paul McCartney? Da non perdere assolutamente ci saranno il concerto di John Legend e quello di Celine Dion, in quanto quelle del Lucca Summer Festival sono le uniche date italiane dei due cantanti.

L’elenco dei grandi artisti presenti in questa nuova edizione della manifestazione prosegue con Liam Gallagher, Ben Harper & the Innocent Criminals, Yusuf Cat Stevens e anche Paolo Conte. L’ultimo concerto in programma è quello del 26 luglio con Brunori Sas.

Lucca Summer Festival 2020: il calendario dei concerti

Qui di seguito ecco il calendario completo con le date in cui si esibiranno tutti gli artisti che parteciperanno al Lucca Summer Festival 2020:

Sabato 13 giugno: Paul McCartney

Venerdì 26 giugno: Nick Mason’s Saucerful of Secrets

Sabato 27 giugno: Beck

Domenica 28 giugno: Liam Gallagher

Sabato 4 luglio: Lynyrd Skynyrd

Domenica 5 luglio: John Legend (unica data italiana)

Venerdì 17 luglio: Ben Harper & the Innocent Criminals

Sabato 18 luglio: Yusuf Cat Stevens

Domenica 19 luglio: Liam Payne plus Elodie

Venerdì 24 luglio: Paolo Conte

Sabato 25 luglio: Celine Dion (unica data italiana)

Domenica 26 luglio: Brunori Sas

Fonte foto: https://www.facebook.com/LuccaSummer/