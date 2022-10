Il Lucca Comics&Games 2022 si avvicina e migliaia di persone visiteranno la fiera: ecco gli appuntamenti imperdibili e il prezzo dei tickets.

Dal 28 ottobre all’1 novembre 2022, migliaia di appassionati e non si ritroveranno a Lucca per il Comics&Games. Un evento atteso e apprezzato in tutta Europa, che quest’anno vedrà la presenza del regista Tim Burton: vediamo quali sono gli appuntamenti imperdibili e il prezzo dei biglietti.

Lucca Comics&Games 2022: prezzi e acquisto dei biglietti

In scena da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre, il Lucca Comics&Games 2022 deve ancora sottostare alle ‘regole’ anti Covid. Pertanto, possono accedere ai padiglioni massimo 75 mila persone al giorno. Sono questi i biglietti messi in vendita per le cinque giornate, anche se quelli per sabato 29 e domenica 30 sono già esauriti da settimane. I tickets si possono, anzi si devono acquistare online. I prezzi vanno dai 19 ai 25 euro a persona e da 36 a 75 euro per gli abbonamenti. Per bambini al di sotto dei 10 anni, l’ingresso è gratuito.

Volendo, al prezzo di 340 euro si può acquistare il ticket Level Up, che consente l’accesso a due location riservate, l’opzione salta fila agli spettacoli e agli eventi, incontri esclusivi con autori e ospiti, spedizione a prezzo scontato e deposito gratuito. Arrivati a Lucca, con biglietto già stampato, si deve fare la fila presso i Welcome Desk per il classico braccialetto che consente l’accesso ai padiglioni. In alternativa, al costo aggiuntivo di 9,99 euro, si può acquistare online.

Se si arriva in auto, prima di giungere al Lucca Comics&Games 2022, è consigliato prenotare un parcheggio tramite il sito ufficiale parking della città. Volendo, si può raggiungere la località in treno o in autobus. Sul sito Vivaticket si può acquistare il biglietto per Salta sul bus, che offre anche la possibilità di ricevere il braccialetto per i padiglioni a bordo. Inoltre, prima di partire, ricordatevi di scaricare dal sito ufficiale di Lucca Comics sia il programma che la mappa della città.

Lucca Comics&Games 2022: gli appuntamenti imperdibili

Come ben sanno gli appassionati del Lucca Comics&Games, parlare di appuntamenti imperdibili è quasi impossibile. Tra gli eventi e gli spettacoli, passando per le bancarelle, tutta la fiera merita una visita. In ogni modo, nell’edizione 2022 c’è un grande ospite che non possiamo evitare di menzionare. Nella giornata di lunedì 31 ottobre è atteso il registra Tim Burton, che presenterà in anteprima la serie tv Wednesday per Netflix, dedicata a Mercoledì della famiglia Addams. Altri momenti che meritano nota sono:

28 ottobre – John Blanche, art director della Games Workshop;

29 ottobre – Chris Ware, autore di graphic novel contemporanee;

30 ottobre – C.B. Cebulski, editor-in-chief di casa Marvel;

31 ottobre – John Romita Jr. – disegnatore di Spider-Man;

31 ottobre – Nolan Bushnell, fondatore di Atari.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG