Lettera di presentazione: come scriverla, cosa aggiungere e come formattarla prima di inviarla al futuro datore di lavoro.

Una lettera di presentazione è uno strumento molto utile da allegare al proprio curriculum vitae per renderlo più completo. Si tratta di una presentazione, appunto, che una persona in cerca di lavoro può inviare a un potenziale datore per presentarsi e spiegare perché è interessato alla posizione aperta. Anche tu stai cercando un lavoro, ma non sai come scrivere una grande lettera di presentazione? Non temere! Ecco alcuni consigli per iniziare.

Come scrivere una lettera di presentazione

Un’ottima lettera di presentazione può fare la differenza quando si sta cercando lavoro. È infatti una grande opportunità per mostrare all’azienda che sei la persona giusta per il lavoro, e che hai tutto ciò che serve per raggiungere gli obiettivi fissati dall’azienda. Se non sai da cosa iniziare, ecco alcuni consigli per scrivere una grande lettera di presentazione.

Donna lavoro portatile

Innanzitutto, assicurati di indirizzare la lettera alla persona responsabile dell’assunzione per il ruolo che stai applicando. Assicurarsi che la lettera arrivi alla persona giusta è il primo passo per il successo. Poi, prenditi il tempo per personalizzare il contenuto. Fai in modo di menzionare il ruolo per cui ti stai candidando, e per quale motivo sei interessato. Quindi, metti in evidenza le tue abilità e la tua esperienza e spiega come sono correlate al ruolo. Infine, ringrazia la persona che sta leggendo la lettera per il suo tempo, e sottolinea che rimani in attesa di una risposta. Se segui questi consigli, potrai scrivere una grande lettera di presentazione che potrebbe esserti di aiuto per distinguerti dalla concorrenza.

La formattazione per una lettera di presentazione

Quando vuoi formattare una lettera di presentazione, ci sono alcune cose devi tenere a mente. Innanzitutto, usa sempre un carattere standard, come Arial o Times New Roman. Inoltre, assicurati di lasciare i giusti spazi tra le parole e di lasciare un margine di almeno mezzo pollice su tutti i lati. E ancora, a meno che ti non sia specificamente richiesto di fare diversamente, evita di usare intestazioni o “piedini”. Infine, quando hai finito di scrivere, controlla che non ci siano errori di ortografia o di grammatica. Gli errori tipografici possono farti apparire poco professionale, e possono costarti la possibilità di ottenere un posto di lavoro.

Lettera di presentazione: un esempio

Non sai come iniziare una lettera di presentazione da inviare al tuo possibile futuro datore di lavoro? Prova con un modello di questo tipo:

“Ciao! Mi chiamo ____ e sono un recente laureato in____. Sono interessato/a alla posizione aperta per ____ e credo che le mie competenze e il mio background si adattino bene alla posizione. Sono un/a scrittore esperto/a e mi piace aiutare gli altri. Ho allegato il mio curriculum vitae e i miei contatti. Spero di sentirvi presto. Grazie per il vostro tempo“

Ricorda, una buona presentazione ti aiuterà ad avvicinare il tuo referente e a convincerlo o convincerla a prendere in considerazione il tuo curriculum vitae o la domanda di lavoro. È la tua opportunità per fare una grande impressione e differenziarti dagli altri candidati.

