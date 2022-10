Instagram non funziona in tutta Italia: un grande numero di segnalazioni sono arrivate perché l’app del social network ha smesso di funzionare.

Instagram non funziona dal pomeriggio del 27 ottobre 2022. L’app del popolare social network sta avendo problemi in tutto il mondo, lasciando gli utenti non in grado di scorrere il feed del proprio profilo. Ecco cosa sta succedendo.

L’app di Instagram non funziona

Post social

Gli utenti che navigavano sul proprio profilo Instagram hanno riscontrato delle anomalie, in particolare dalle 15.10 fino alle 16, quando il down è rientrato, come fatto sapere da Meta. Tutto è tornato nella norma dopo poche ore e ha tranquillizzato tutti.

