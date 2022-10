Qual è il significato di Telenovela di Biagio Antonacci? La canzone è dedicata alle storie d’amore che si consumano come soap opera.

Uscita nel mese di settembre 2022, la canzone Telenovela di Biagio Antonacci è dedicata alle storie d’amore. L’artista analizza i legami come se fossero soap opera, dove, puntata dopo puntata, i protagonisti assumono in momenti alterni il ruolo di vittima e quello di carnefice. Vediamo il significato del brano.

Telenovela di Biagio Antonacci: il significato

Prodotto da D.whale e Zef, Telenovela è il singolo che Biagio Antonacci ha lanciato il 2 settembre 2022. La canzone parla, come suggerisce il titolo, parla di storie d’amore che vanno avanti, tra alti e bassi, come se fossero vere e proprie soap opera. Il significato è stato spiegato dallo stesso artista con un comunicato stampa: “In un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una telenovela, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio dopo episodio, giochiamo a volte il ruolo di vittime e a volte quello di carnefici“.

“Sono stato come un Giuda

Ogni volta punto e a capo

Era meglio stare soli

Poi ti chiedo ancora scusa

E ritorno alla tua porta come un santo“.

Relazioni altalenanti, che vedono i partner tornare più volte sui propri passi. Vere e proprie “Telenovela”, che qualche volta hanno il lieto fine, ma tante altre no.

“Le solite parole

Guarda l’amore cosa fa

Rovina una ragazza splendida

Nel giro di una luna piena

L’amore va

Lascia il veleno e se ne va

Una ragazza poi si vendica

Durante la telenovela“.

A chi è dedicata Telenovela? Biagio Antonacci non l’ha specificato, ma possiamo ipotizzare che sia rivolta a tutti i fan che si sono ritrovati a vivere relazioni burrascose, in stile soap opera.

Ecco il video di Telenovela di Biagio Antonacci:

Telenovela di Biagio Antonacci: il testo

Però mi scivoli via

Senti un’amica

Cantate Nina nella sua cucina

Non cercare la sfida

Una rosa e una spina

E mezza bugia, mezza bugia.

Le solite parole

Guarda l’amore cosa fa

Rovina una ragazza splendida

Nel giro di una luna piena

L’amore va

Lascia il veleno e se ne va

Una ragazza poi si vendica

Durante la telenovela.

Mi hai detto sottovoce

senza averti qui si muore

Quindi dai facciamo pace

Balliamo un paso doble

Quanto siamo stati noi sul lastrico.

Però mi scivoli via

Senti un’amica

Cantate Nina nella sua cucina

Non cercare la sfida

Una rosa e una spina

E mezza bugia, mezza bugia.

