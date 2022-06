Luca Argentero sarebbe stato scelto per la conduzione di Striscia la Notizia per la prossima stagione. L’indiscrezione e con chi farà coppia.

Il suo volto è amatissimo dagli spettatori del piccolo e grande schermo e negli ultimi mesi il successo ottenuto non ha fatto altro che confermare le sue qualità. Parliamo di Luca Argentero che dopo Doc, l’uscita de Le Fate Ignoranti per Disney+, dovrà girare la terza stagione della fiction Lux Vide, ma anche prendersi uno dei due posti alla conduzione di Striscia la Notizia, il noto tg satirico di Canale 5.

Luca Argentero a Striscia la Notizia

Luca Argentero

Secondo quanto si apprende dal blog specializzato in gossip e spettacolo davidemaggio.it, Antonio Ricci avrebbe deciso di far condurre il suo famoso format tv, Striscia la Notizia, proprio a Luca Argentero. L’attore è uno dei più richiesti del momento e Mediaset ha intenzione di puntarci per dare inizio alla nuova stagione del tg satirico.

Al fianco del noto attore, ecco un altro collega di un certo spessore. Parliamo di Alessandro Siani già presente in passato dietro al bancone di Canale 5. Sarà quindi la coppia di attori, tra bellezza e simpatia, a prendersi la scena a Striscia la Notizia.

Staremo a vedere come se la caveranno i due, in particolare Argentero che avrebbe anche un altro impegno in vista, ovvero la partecipazione allo show di Prime Video Celebrity Hunted, a cui prenderà parte con sua moglie Cristina Marino.

Di seguito, invece, un post Instagram del noto programma con i saluti estivi della coppia Scotti-Hunziker:

